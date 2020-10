Afin d'éviter d'éventuels débordements à l'occasion de la fête d'Halloween, la mairie de Saint-Benoît prend des mesures applicables, pour certaines, dès ce vendredi soir. Trois arrêtés ont été publiés dans ce sens. Nous publions la liste établie par la commune ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Ce vendredi, à partir à 18h00, la distribution, la vente à emporter et l'achat de carburant dans tout récipient transportable sont interdits. Ces mesures sont applicables jusqu'au lundi 02 novembre à 7h00.



• Du vendredi 30 octobre au 02 novembre de 6h00 à minuit, la vente et la consommation d'alcool est interdite dans un rayon de 500m autour des cimetières de Saint-Benoît et de Sainte-Anne.



• Le samedi 31 octobre, à partir de 18h00, la vente de boissons alcoolisées est interdite sur tout le territoire communal.