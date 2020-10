BONJOUR - Voici les titres à la une de ce samedi 31 octobre 2020 :



- Covid-19 : retour des motifs impérieux pour les voyages vers et depuis La Réunion

- Run Odysséa : "pas de grande vague rose cette année, mais quand même des vaguelettes !"

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Ongle long, requin cyclope, larg out soutif et Père Noël

- Saint-Pierre : nouvelle "vélorution" organisée par Extinction Rebellion

Lors de son allocution ce mercredi 28 octobre 2020, le président de la République Emmanuel Macron avait parlé d'adaptations pour les territoires d'Outre-mer. Le lendemain, le Premier ministre Jean Castex avait confirmé que seule la Martinique serait concernée par le reconfinement décidé pour la Métropole. Épargnée par ce nouveau confinement, La Réunion fait toutefois l'objet de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus, que le préfet Jacques Billant a détaillé ce vendredi 30 septembre. Cinq grands axes ont été dévoilés, parmi lesquels le retour des motifs impérieux pour les voyages vers et depuis La Réunion et un renforcement des contrôles sur les rassemblements toujours limités à six personnes.

C'est ce samedi 31 octobre que commence l'opération Odysséa 2020 : des courses individuelles connectées jusqu'au 8 novembre. Suite à l'annulation des courses traditionnelles à l'Etang-Salé-les-bains, Run Odysséa a su rattraper le tir en proposant à chacune et chacun de courir là où ils et elles le souhaitent, accompagné.e.s de qui ils et elles le souhaitent. Les performances peuvent être rentrées sur une plateforme partagée et les participant.e.s sont invité.e.s à partager leurs photos de courses (ou de marches) sur les réseaux sociaux. Il est possible de s'inscrire jusqu'à la fin de l'opération, chaque inscription est reversée sous forme de don pour participer à la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d'Octobre rose. Entretien avec Nathalie Bourcier, présidente de Run Odysséa.

Internet n'est jamais en reste en ce qui concerne les actualités insolites ou dérangeantes. Comme chaque semaine, les journalistes d'Imaz Press ont fait leur petite sélection des sujets qui les auront fait rire, s'indigner ou lever les yeux au ciel.

C'est la deuxième du nom : le groupe écolo Extinction Rebellion Réunion organise une vélorution ce samedi 31 octobre à Saint-Pierre. Objectif : réclamer toujours plus de pistes cyclables sur l'île, pour voir plus de vélos et moins de voitures sur nos routes. Le rendez-vous est donné à 13h sur le parking du Carrefour de la ZAC Canabady.

Les températures restent globalement basses pour ce début de week-end. Le vent perd en intensité mais des gelées sont possibles. Côté mer, les vagues peuvent attendre 3,5 mètres donc prudence, restez loin du littoral. Le volcan va rester au sec selon Matante Rosina, mais il va beaucoup pleuvoir au Baril. Et chez vous, il fait quel temps ?