Le ministre de l'Intéreur annonce l'ouverture d'une cellule de crise

"Soutien à nos forces de sécurité et de secours sur place. Je rentre à Paris et ouvre la cellule de crise, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre" écrit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sur son compe Twitter.