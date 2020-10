C'est l'heure de présenter les candidates

• Candidate 1 : Emma Manerouck, 18 ans, 1,70m, Saint-André

En première année d'étude de santé, elle souhaite devenir pharmacienne. "Je souhaite devenir une femme indépendante, en quête de nouvelles aventures. Je veux mettre en avant les racines de ma famille et mes valeurs

• Candidate 2 : Hélène Grondin, 19 ans, 1,70m, Saint-Joseph

La candidate est en deuxième année de BTS de diététique. "Je participe pour prendre confiance, gagner en maturité et en expérience dans le milieu de la mode" explique-t-elle.

• Candidate 3 : Joyce Séraphin, 18 ans, 1,70m, Saint-Paul

En première année de comptabilité et gestion, elle souhaite devenir experte comptable.

"Je veux me surpasser et me challenger, mais aussi défendre les causes qui me tiennent à coeur, et les valeurs de La Réunion"

• Candidate 4 : Cheyenne Orgeas Pausé, 20 ans, 1,71m, Saint-Denis

Elle vient de commencer un BTS gestion de l'entreprise. "Je veux m'épanouir et réussir aussi bien professionnellement que personnellement. Je rêve de voyager et découvrir le monde, être Miss France est un rêve d'enfance"

• Candidate 6 : Vanessa Cadarsi, 20 ans, 1,72m, Trois-Bassins

En troisième année d'école de gestion et commerce, elle souhaite ouvrir son entreprise. "Je veux aussi m'engager dans le milieu association pour lutter contre les violences conjugales" déclare-t-elle.

Devenir Miss Réunion est son rêve de petite fille

• Candidate 7 : Camille Gavaudan, 18 ans, 1,71m, Sainte-Suzanne

Elle a entamé des études de médecine, car "c'est important de s'engager dans un métier pour aider les autres". Etre Miss Réunion est son rêve, elle défilait déjà devant sa famille petite

• Candidate 8 : Lyna Boyer, 21 ans, 1,73m, La Possession

"Sportive et dynamique, je suis bachelor management, et je rêve de créer ma marque de vêtement" explique la candidate. Etre Miss Réunion est un"rêve mais aussi un objectif, je veux représenter les valeurs de nôtre île"

• Candidate 9 : Emmanuelle Pothin, 18 ans, 1,73m, Trois-Bassins

Elle souhaite devenir monitrice éducatrice, "c'est important d'évoluer dans un domaine valorisant les valeurs de la bienveillance, l'empathie" explique-t-elle.

Etre Miss Réunion lui donnera "l'opportunité de devenir une meilleure version de moi-même"

• Candidate 10 : Lisa Pavion, 18 ans, 1,74m, Saint-Paul

En étude de commerce en BTS, elle souhaite représenter "les belles couleurs que nous portons et mettre en valeur le vivre ensemble"

• Candidate 11 : Mélisse Alanvert, 19 ans, 1,76m, Bras Panon

Elle est en année préparatoire pour les concours des métiers de la sécurité, et prépare les cours de la fonction publique

"Etre Miss me permettra de mettre en lumière une cause qui me tient à coeur : le harcèlement scolaire" chose qu'elle a vécu elle-même

• Candidate 12 : Alyzée Poterle, 20 ans, 1,77m, Le Tampon

En 3ème année de sciences de l'éducation, la candidate participe car cela lui "apportera beaucoup de choses dans sa vie, notamment de l'estime et de l'assurance"