Depuis quelques années désormais, la nuit d'Halloween est synonyme de violences urbaines à La Réunion. Dans plusieurs communes, des feux de poubelles, de véhicules ainsi que des affrontements ont éclaté. Pour pallier à cela, la préfecture a publié un arrêté ce jeudi 29 octobre interdisant l'utilisation d'articles pyrotechniques, le port d'armes à feu factices et la vente au détail de carburants. L'arrêté entrera en vigueur ce samedi soir à 20 heures et se terminera ce lundi à 8 heures. (Photo d'archives 2019 rb/www.ipreunion.com)

En 2019, des affrontements au Chaudron (Saint-Denis) ainsi que plusieurs feux de poubelles et des jets de galets sur les forces de l'ordre avaient été signalés en marge d'Halloween. Plusieurs communes de l'Est avaient aussi été concernées. La préfecture avait annoncé qu'une quarantaine de feux avaient été constatés et que 14 communes avaient été touchées par ces violences.

En 2018, cinq policiers avaient blessés et 19 interpellations au cours d'une nuit de furie. Le bilan matériel de cette nuit de Halloween avait été lourd : des voitures incendiées ou renversées, des poubelles brûlées, des vitres cassées et des magasins pillés...

Toutes ces exactions avaient eu lieu au Chaudron à Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, Saint Paul, au Port, à La Possession et à Saint Pierre. Certaines communes ont vécu des épisodes contenus, limités à des feux de poubelle et du chahut, mais d'autres ont eu à faire à forte charge avec des troupes très vindicatives. Les plus lourdes exactions avaient eu lieu au Chaudron et à Saint André.

Pour éviter une nouvelle nuit de violences, la préfecture a donc édité ces interditions, effective dès 20 heures :

• "Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, de fusées de détresse, d'armes à feu y compris factices et des munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, sont interdits sur la voie publique dans le département de La Réunion du vendredi 30 octobre 2020, 20h00, au lundi 2 novembre 2020, 8h00".



• L'interdiction relative aux artifices de divertissement, aux articles pyrorechniques, aux armes à feu et munitions ne s'applique pas aux professionnels justifiant d'une activité professionnelle en lien avec ces produits précisent les services de la préfecture.



• "La vente au détail de carburant, produit combustible ou corrosif, dans mut récipient transportable, tel que jerrican, bidon, est interdite sur l'ensemble du département de La Réunion du vendredi 30 octobre 2020, 20h00, au lundi 2 novembre 2020, 8h00. Les gérants de station-service devront s'assurer du respect de cette interdiction."



• L'interdiction ne s'applique pas aux pmfessionnels justifiant d'une activité professionnelle en lien avec ces produits.



• Le port, le transport de carburant, de produits combustibles et ou corrosifs, dans tout récipient transportable tel que jerrican, bidon, est interdit sur la voie publique dans le département de La Réunion du vendredi 30 octobre 2020, 20h00, au lundi 2 novembre 2020, 8h00.

• Ne sont pas concernés pat cette interdiction les professionnels justifiant d'une activité professionnelle en lien avec ces produits, les transports de ces marchandises régulièrement autorisés.



• Les infractions au présent arrêté sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.

La ville de Saint-Benoit a par ailleurs décidé de renforcer ces mesures, la vente d'alcool étant interdite sur le territoire à partir de 18 heures. La vente et la consommation d'alcool est aussi interdite dans un rayon de 500m autour des cimetières de Saint-Benoît et de Sainte-Anne.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com