Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

L'été approche à grand pas, et pourtant, c'est bien du gel que nos lecteur Pascal et Jessica Bret ont trouvé au sommet du Piton des neiges ce samedi matin 31 octobre 2020. Lors de leur ascension du point culminant de La Réunion, ces derniers ont pu photographié de nombreuses plantes recouvertes de givre. La température ne semble pas avoir augmenté pour l'heure au Piton des Neiges ! Nous partageons leurs photos. (Photos Pascal et Jessica Bret)

