• Les Réunionnais reconnaissables à leur ongle très long

La séquence de l'émission Les 12 Coups de Midi a été diffusée ce samedi 24 octobre 2020. L'animateur Jean-Luc Reichmann pose la question suivante au candidat : à quoi peut-on parfois reconnaître les Réunionnais ? Réponse : à leur ongle très long. Pour expliquer la réponse, l'émission évoque "une mode venue de l'immigration chinoise", où l'ongle très long aidait à enlever les mèches dans les lampes à huile. Une tradition perpétuée par les engagés chinois au XIXème siècles avec les ongles bijoux, et qui serait donc aujourd'hui "une caractéristique commune aux Réunionnais" faut-il croire... Preuve que la culture est parfois comme la confiture, moins en on a, plus on l'étale.

La séquence n'a d'ailleurs pas du tout plu à certains, à l'instar de l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone qui a saisi le CSA

• Un bébé requin "cyclope" retrouvé par des pêcheurs en Indonésie

L'affaire date du 11 octobre 2020 mais elle a de quoi surprendre : des pêcheurs ont découvert en Indonésie un cadavre de bébé requin "cyclope", c'est-à-dire littéralement muni d'un unique oeil. Il était, selon Geo, dans le ventre d'une mère requin qui a été prise dans un filet de pêche. Le seul formé de la portée, il a cependant souffert d'une déformation de l'embryon, donnant ce résultat... plutôt intrigant.

Pada tanggal 10/10/2020. Telah di temukan seekor anak ikan hiu bermata 1 di dusun jarukin, kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru.... #mohondibagikankeyglain Publiée par Andy Goin sur Lundi 12 octobre 2020

• E.Leclerc de Sainte-Marie : des milliers de personnes font la fête dans le centre commercial

En pleine pandémie de Covid-19 et à l'aube de nouvelles annonces faites par le président de la République, le nouveau E.Leclerc La Réserve, à Sainte-Marie, ouvre ses portes. L'enseigne partage (avec joie) les images de milliers de personnes faisant la queue, amassées à l'entrée de la galerie commerciale.

Une foule immense, avec des clients masqués mais collés les uns aux autres, en train de danser devant l'orchestre engagé pour l'occasion. Une grande fête... à quelques heures d'un potentiel reconfinement national. La vidéo, publiée en fin de matinée, a depuis été supprimée de Facebook.

• "Larg out soutif" : 5 euros pour Odysséa contre un soutien-gorge

Il faut parfois faire dans le limite pour sensibiliser à de nobles causes : à l'occasion d'Octobre rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, un restaurant a décidé de collecter des soutiens-gorges. En échange du don, la direction des "Frères Métis Burger" s'est engagée à verser 5 euros à Odysséa, célèbre association investie dans la lutte contre le cancer du sein.

• "Alors du coup, mi vien, mi vien pa ?"

Avec toutes ces annonces inquiétantes de la part du gouvernement, le père Noël s'interroge... "Mi vien, mi vien pa ?" Déjà les internautes métropolitains s'inquiétaient du couvre-feu. En interdisant tout le monde de sortir entre 21h et 6h, difficile pour le père Noël de se promener dans les airs à bord de son traineau sans risquer une amende. Maintenant, avec le reconfinement, il se demande s'il ne va pas être au chômage technique

Le père Noël attend les précisions du gouvernement avec impatience... Parce que dans l'état des choses, il a peur de ne pas pouvoir distribuer ses cadeaux fin décembre. Si le reconfinement devrait - en théorie - s'arrêter le 1er décembre, il peut être reconduit.

