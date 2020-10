Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 26 octobre - Attentat : une rentrée scolaire placée sous le signe du recueillement

* Mardi 27 octobre - Sécheresse : des coupures d'eau qui pourraient devenir habituelles

* Mercredi 28 octobre - Covid-19 : du couvre-feu renforcé au reconfinement, le gouvernement prépare sa riposte

* Jeudi 29 octobre - La France de nouveau confinée à minuit ce vendredi, avec des adaptations pour les outre-mer

* Vendredi 30 octobre - Reconfinement : il faut désormais présenter un test négatif pour partir de La Réunion

Le vendredi 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était tué lors d'un attentat. Sa faute : avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Son assaillant, Abdoullakh Anzorov, un jeune Tchéchène, a été tué par les forces de l'ordre peu après l'attaque. A l'occasion de la rentrée scolaire réunionnaise ce lundi, un temps de recueillement et une minute de silence sont organisées dans les classes de toute l'île.

Cette année 2020 est pour l'heure particulièrement sèche. Des records de déficit de pluie ont été régulièrement enregistrés, sur le littoral comme dans l'intérieur de l'île. Une situation qui met en difficulté agriculteurs comme habitants, qui doivent composer avec des coupures d'eau depuis maintenant quelques jours.

La situation sanitaire flambe en Métropole et le gouvernement s'alarme. Alors qu'Emmanuel Macron a convoqué deux conseils de défense, l'un ce mardi, l'autre ce mercredi, les théories et hypothèses en tout genre vont bon train. Certaines imaginent un reconfinement, d'autres un couvre-feu renforcé. Certains estiment que seules les zones en alerte maximale pourraient être concernées, d'autres que l'ensemble du territoire français le sera. L'incertitude est palpable, à seulement un mois et demi des fêtes de fin d'année.

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre 2020 le retour du confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi pour au moins un mois, mais sans fermer les établissements scolaires. Des adaptations du reconfinement seront apportées pour les territoires ultra-marins, sans que l'on n'en connaisse les détails pour le moment. Une nouvelle conférence de presse, tenue par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santré Olivier Véran, se tiendra ce jeudi soir à 21h30 (heure Réunion) pour apporter toutes les précisions nécessaires.

C'est officiel : La Réunion, comme tous les territoires ultra-marins en dehors de la Martinique, n'est pas concernée par le reconfinement. Depuis ce jeudi 29 octobre 2020, à minuit, la Métropole est de nouveau confinée. Une mesure qui a cependant été allégée en comparaison avec celle du mois de mars dernier. Le gouvernement a présenté ce jeudi soir tous les détails de ce nouveau confinement.