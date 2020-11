Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes. (photo rb / www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - St Denis - travaux de transport de poutrelles pour chantier NPRSD

Sur la RN1 à St Denis, dans le cadre du chantier NPRSD, travaux de transport de poutrelles les nuits du lundi 2 au vendredi 6 novembre. Circulation interdite dans les deux sens entre le tunnel et le carrefour avec la rue Lucien Gasparin de 20h à 5h. Déviation sens O/N par la RN6 bd U2 et dans le sens N/O par la rue Lucien Gasparin, boulevard Lacaussade, RN6 pont Vinh San et bd U2 pour rejoindre la route du Littoral.

RN1 - La Possession - travaux de réparation d'ouvrage

Sur la RN1 La Possession, suite des travaux de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine à Marquet les nuits du lundi 2 au vendredi 6 novembre inclus. Circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre les échangeurs de La Possession et de Ste Thérèse de 20h à 5h. Par ailleurs, bretelle d’insertion de l’échangeur de La Possession sens N/S également fermée pendant la durée des travaux, la rue Sarda Garriga, la RN1E – la rue Leconte Delisle et la rue Mahatma Gandhi, la RN1001 pour reprendre la RN1 à l’échangeur de Sainte-Thérèse

RN1A - Trois Bassins - travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - St Denis/St André - travaux de fauchage et élagage

Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à l'échangeur de Petit Bazar à St André, travaux de fauchage (bretelle de sortie St André sens E/N) et élagage (du PR 4 au PR15) du lundi 19 au vendredi 23 octobre. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h à 15h.

RN2 - Ste Rose - travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Vierge Parasol, suite des travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 23 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Pierre - travaux de broyage de déchets verts

Sur la RN2 à St Pierre le long de la déviation de Grands Bois, travaux de broyage de déchets verts du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Agents travaillant sur accotement la vitesse sera limitée à 50km/h de 7h30 à 15h30.

RN2 - St Pierre - travaux de fauchage

Sur la RN2 à St Pierre du giratoire la Cafrine à la fin de la RN2, travaux de fauchage du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Agents travaillant sur accotement vitesse limitée à 50km/h de 7h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie - travaux d'élagage

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'échangeur du Verger sens E/N, travaux d'élagage du lundi 26 au vendredi 30 octobre. BAU neutralisée au droit du chantier de 8h à 15h.

RN2 - St Denis/St Benoît - travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à Bourbier St Benoît, travaux de balayage mécanique la nuit du vendredi 30 octobre. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.

RN2002 - St André - travaux de réfection de joint de chaussée

Sur la RN2002 à St André secteur Cambuston, pour permettre la suite des travaux de réhabilitation et préparation pour la pose d’étanchéité, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Grande Ravine Saint Jean de 20h à 5h les nuits du lundi 02 au vendredi 06 novembre. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN2002 - Ste Suzanne/agglo - travaux d'enrobés

Sur la RN2002 à Ste Suzanne entre la médiathèque et le cimetière et au raccordement avec la RD51, les travaux de réparation de chaussée en enrobés sont terminés. Des travaux de peinture seront programmés en début de semaine prochaine.

RN2002 - Ste Suzanne - travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2002 à Ste Suzanne en agglomération, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Les Platanes, travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité, du lundi 26 octobre au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

RN3 - St Benoît - travaux de tirage de câbles en aérien

Sur la RN3 à St Benoît secteur rampes de l'Echo, travaux de tirage de câbles en aérien du lundi 19 au vendredi 23 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN5 - Cilaos - travaux de confortement de chaussée d’urgence

Sur la RN5 route de Cilaos, travaux de confortement de chaussée d’urgence, dans les secteurs Pavillon Burel et la Boucle, du lundi 28 septembre au vendredi 18 novembre. Coupures de 20 minutes à prévoir de 7h à 17h.

RN5 - route de Cilaos - travaux de pose de dalot

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Cap Paille en queue, travaux de pose de dalot jusqu'au vendredi 30 novembre. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD11 - route Piton St Leu - travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD11 – St Leu - travaux de fauchage tirage de câbles télécom

Sur la RD11 à Saint Leu secteur Quatre Robinets et Stella, travaux de fauchage et tirage de câbles télécom jusqu'au 31 décembre. Circulation alternée de 21h à 5h.

RD11 - St Leu - travaux de rehausse de parapet

Sur la RD 11 aux Les Avirons sur la Route du Piton St Leu, travaux de rehausse de parapet jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 08h à 16h.

RD242 - route Ilet à Cordes/Cilaos - travaux d'abattage d'arbres

Sur la RD242 route Ilet à Cordes à Cilaos, travaux d'abattage d'arbres jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée au droit du chantier + micro coupures de 15 mn de 8h à 16h.

RD26 - route de l'Entre Deux - travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier 2021. Circulation alternée de 8h à 17h.

RD32 - route de la Plaine des Grègues - travaux de pose câbles électriques

Sur la RD32 à St Joseph route de la Plaine des Grègues, travaux de pose de cables électriques jusqu'au vendredi 20 novembre. Circulation alternée de 07h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Paul - travaux de pose de dispositif de comptage

Sur la RN1 à St Paul secteur Cambaie, travaux de pose de dispositif de comptage la nuit du vendredi 30 octobre. Voie de droite neutralisée de 20h à 05h dans le sens N/S au droit du chantier.

RN1 - St Leu/la Veuve - travaux de remplacement de radar

Sur la RN1 à St Leu dans la zone de la Veuve, travaux de remplacement de radar du lundi 2 au vendredi 6 novembre. BAU ou voie de droite neutralisée dans le sens N/S de 8h30 à 15h30.

RN1 - St Leu/St Pierre St Pierre/Tampon - travaux de broyage

Sur la RN1 de St Leu à St Pierre puis sur la RN3 du Tampon à St Pierre, travaux de broyage des résidus d'élagage en accotement du lundi 2 au vendredi 6 novembre. BAU neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 7h30 à 15h.

RN1 - St Leu/St Pierre St Pierre/Tampon - travaux de fauchage

Sur la RN1 de St Leu à St Pierre puis sur la RN3 de St Pierre au Tampon, travaux de fauchage du lundi 2 au vendredi 6 novembre de 07h30 à 15h. BAU neutralisée au niveau du chantier mobile dans les deux sens.

RN1 - St Leu/Etang Salé - travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 de St Leu Colimaçons à l'Etang Salé, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 02 au jeudi 05 novembre inclus. Voie de gauche ou BAU neutralisée en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN1 - La Possession - travaux de dérasement sous glissières

Sur la RN1 à la Possession entre l'échangeur de Ste Thérèse et l'entrée de la route du Littoral, travaux de dérasement sous glissières les nuits du lundi 02 au vendredi 06 novembre. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de fauchage et d'élagage

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre Bel Air et Petit Bazar à St André, travaux de fauchage et élagage du lundi 2 au vendredi 6 novembre. Voie de droite neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 9h à 15h.

RN2 - St André - Travaux de dérasement

Sur la RN2 à St André zone de Petit Bazar, travaux de dérasement la nuit du vendredi 30 octobre. Voie de gauche neutralisée dans le sens Est/Nord de 20h à 04h au droit du chantier.

RN2 - St Benoît - travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à St Benoît intersection Chemin du Cap, travaux de réalisation de murets de sécurité du lundi 2 au vendredi 6 novembre. Prudence recommandée à l'approche du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose secteur rivière de l'Est, travaux de sécurisation de falaise du lundi 02 au vendredi 06 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité du lundi 02 au vendredi 6 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/St Benoît - travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 de St Denis Chaudron à St Benoît Bourbier, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 02 au jeudi 05 novembre inclus. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2002 - Bras Panon - travaux de renforcement de l’assainissement pluvial

Sur la RN 2002 à Bras Panon, travaux de renforcement de l’assainissement pluvial du lundi 02 au vendredi 06 novembre. Prudence recommandée de 8h30 à 15h30.

Evénements (hors chantiers)

RN2 - St Denis/Le Barachois - Manifestation

Sur les RN1/RN2 à St Denis, il n’y aura pas de fermeture du Barachois ce dimanche 1er novembre en raison des déplacements importants attendus ce week-end de la Toussaint.



