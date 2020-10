Ce dimanche 1er novembre 2020, des milliers de Réunionnais vont se réunir dans les différents cimetières de l'île pour rendre hommage à leurs morts. Si la Toussaint est la fête de tous les Saints de la chrétienté, les familles, proches et amis profitent de l'occasion pour honorer la mémoire de leurs défunts. Une tradition annuelle, que certains se préparent plusieurs semaines à l'avance en rafraîchissant les tombes. Le tout pour être prêt le jour J pour déposer des fleurs sur les sépultures et commémorer la mémoire des proches disparus. La crise du coronavirus rend ce 1er novembre particulier, avec des dispositions spécifiques pour assurer la sécurité sanitaires des visiteurs. Imaz Press se joint à tous ceux rendant hommage à leurs êtres chers. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Cette année la Toussaint tombe en plein coeur d’une crise sanitaire. Si La Réunion n’est pas concernée par le reconfinement décidé par le président de la République Emmanuel Macron, certaines dispositions sont prises par les communes pour que la célébration de la Toussaint ne donne pas lieu à de nouveaux foyers de contagion.

À Saint-Denis, des affiches seront installées dans les cimetières, rappelant aux familles de porter le masque et de respecter les gestes barrière. “Au niveau des salles et des crématoriums, il faudra respecter la jauge de six personnes, mais tous les cimetières sont ouverts aux horaires normaux”, indique-t-on à la mairie, ajoutant que les cimetières étant à en plein air, il n’y aura pas de règles supplémentaires.

Toutefois, les déplacements prévus dans la ville sont tellement importants que le CRGT (Centre régional de gestion de trafic) a maintenu ouvert l'accès au Barachois (Saint-Denis) habituellement fermée à la circulation le dimanche de 14h à 19h.

Lire aussi : Saint-Denis : le Barachois reste ouvert ce dimanche pour la Toussaint

Pour sa part la Civis recommande le respect des consignes sanitaires, dont l'obligation du port du masque sur l’ensemble du site de son centre funéraire.

La commune de Saint-André prend aussi des dispositions exceptionnelles pour s'adapter au contexte sanitaire. Les cimetières sont bien ouverts de 6h à 18h, mais la mairie a mis en place des panneaux d’information à chaque entrée, pour rappeler à l’obligation du port du masque dans l’enceinte des quatre cimetières de la ville.

“On a appliqué un sens de circulation avec différentes zones d’entrée et de sortie, des itinéraires balisés dans les allées centrales pour éviter les croisements. On a vraiment mis l’accent là-dessus. On demande aux visiteurs de ne pas s’arrêter dans les allées centrales pour éviter les regroupements”, précise la mairie.

Du gel hydroalcoolique sera par ailleurs à disposition du public à l’entrée ainsi que des distributeurs de savon à chaque point d’eau. Un robinet sur deux sera condamné pour garder la distance entre chaque robinet et éviter que les gens soient proches en se lavant les mains. Des toilettes chimiques seront également disponibles pour les usagers.

Afin de faire respecter au maximum ces consignes, des ambassadeurs de la mairie sont mobilisés pour accompagner et orienter le public, comme c'est déjà le cas dans les établissments scolaires de la ville.

- La menace de la dengue toujours présente -

“Parallèlement, on n’oublie pas la dengue qui est toujours là. On préconise de remplir les vase avec du sable qui sera mis à disposition du public de manière à lutter contre ce fléau”, informe encore la mairie. Autant de dispositions à retrouver sur le site internet de la commune.

Serge Hoareau, maire de Petit-Île et président de l'association des maires de La Réunion, explique que l'ensemble des édiles de La Réunion a demandé à ce que du sable soit mis dans les cimetières “comme on fait à chaque fois pour lutter contre la dengue”.

Une mobilisation de moyens de lutte contre le virus que la mairie du Port a mis en place bien en amont de la Toussaint.

- Un jour de prime importance à La Réunion -

La Toussaint est une fête catholique. Célébrait le 1er novembre, elle commémorait à l'origine les saints massacrés pour leur croyance. Elle s'est ensuite étendue à l'ensemble des saints de la religion. La journée étant chômée, nombreux sont ceux qui se rendent dans les cimetières ce jour là pour honorer leurs morts. Cela alors que pour l'Église catholique c'est le 2 novembre qui correspond à la commémoration des défunts.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com