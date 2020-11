BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 2 novembre 2020



- Les élèves débutent leur semaine avec un protocole sanitaire renforcé

- Nîmes : des élèves policiers organisent une fête clandestine en plein confinement

- Assistantes maternelles : quand la crise sanitaire permet de faire (un peu) avancer les droits

- Le Port : les inscriptions sont ouvertes pour le concours "jardins et balcons fleuris"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La semaine commence sous le soleil

Les élèves débutent leur semaine avec un protocole sanitaire renforcé

Ce lundi 2 novembre 2020, les enfants et adolescents de La Réunion entament leur deuxième semaine de cours post-rentrée. Un lundi marqué par le renforcement du protocole sanitaire et par un second hommage à Samuel Paty, professeur assassiné le 18 octobre dernier, alors que la Métropole entame sa rentrée scolaire sous le signe du reconfinement.

Nîmes : des élèves policiers organisent une fête clandestine en plein confinement

Une cinquantaine d'élèves de l'école de police de Nîmes aurait participé à une "soirée clandestine" mercredi en plein couvre-feu et en plein confinement. La fête a été interrompue par l'arrivée de policiers qui ont été sifflés et hués par les fêtards. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé ce dimanche l'organisation de cette "soirée clandestine" jugeant les faits, "s'ils sont avérés", "inacceptables"Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé ce dimanche l'organisation en plein couvre-feu d'une "soirée clandestine" mercredi à l'école de police de Nîmes, jugeant les faits, "s'ils sont avérés", "inacceptables".

Assistantes maternelles : quand la crise sanitaire permet de faire (un peu) avancer les droits

Les assistantes maternelles pourraient bénéficier de la médecine du travail, d'après une annonce faite fin septembre 2020 par Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Mais rien n'est assuré pour le moment. La crise sanitaire a permis de cristalliser une profession oubliée par les institutions mais vitale à l'heure du premier confinement. A La Réunion, l'angoisse d'un reconfinement - qui n'aura finalement pas lieu -, témoignait du stress et de la précarité d'une profession malmenée où le salaire minimum n'est pas fixé et la pénibilité du travail n'est pas reconnue. La France en compte 400.000 dont 1.200 à La Réunion

Le Port : les inscriptions sont ouvertes pour le concours "jardins et balcons fleuris"

Du vendredi 30 octobre au vendredi 27 novembre 2020, la ville du Port lance le concours "jardins et balcons fleuris". Les inscriptions sont déjà ouvertes. Il est possible de participer dans trois catégories : jardins, balcons et embellissements participatifs. Trois prix seront décernés par catégorie selon l’harmonie, la diversité des végétaux, l’originalité, l’entretien respectueux de l’environnement des jardins.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La semaine commence sous le soleil

Matante Rosina est toute contente. Elle a vu dans le fond de sa marmite à riz que le soleil règnera sur le ciel de La Réunion ce lundi 2 novembre 2020. Notre gramoune prévoit aussi un vent faibke sur le littoral ouest et une mer un peu agitée. Et chez-vous quel temps fait-il ?