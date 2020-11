Nouvel hommage à Samuel Paty

La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau est présente au collège Les Deux Canons à Saint-Denis ce lundi 2 novembre 2020 pour rendre hommage à Samuel Paty. L'enseignant a été sauvagement assassiné par un terroriste le vendredi 16 octobre dans les Yvelines, pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet parues dans Charlie Hebdo à ses élèves.

La cérémonie d'hommage prévue à 14h est organisée au même moment dans toutes les classes des écoles, collèges et lycées de France.

"À travers cet hommage à un enseignant assassiné pour avoir enseigné la liberté d’expression, c’est la communauté éducative tout entière qui affirmera son unité autour de la défense des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité" déclarait alors le rectorat en annonçant la tenue de cette cérémonie.

Une lecture sera faite de la lettre aux instituteurs et aux institutrices, écrite par Jean Jaurès le 15 janvier 1888. Un texte accusé d'avoir été amplement découpé, dans une version courte et une version longue pouur "s'adapter" aux élèves. Mais les passages défendant l'autonomie des enseignants et critiquant le recours abusif aux évaluations ont été supprimés. Un remaniement du texte d'origine pointé du doigt alors que l'Education nationale dit vouloir défendre la liberté d'expression.

A l’issue de cette lecture, une minute de silence sera observée. Puis les emplois du temps habituels reprendront le lundi après-midi.

Au cours de la journée, et selon des modalités décidées par chaque école et établissement scolaire, un temps de concertation sera organisé afin de permettre aux équipes éducatives de se réunir pour exprimer et partager leur émotion et pour préparer des séances pédagogiques en classes dans le cadre de l’enseignement moral et civique et du parcours citoyen, autour des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du rôle de l’École dans la défense de la laïcité. Pour ce faire, ils pourront s’appuyer sur les ressources mises à leur disposition, déclinées par cycle pour l’école primaire, puis pour le collège et pour le lycée. "L’implication des élèves, la capacité à faire vivre les valeurs de la République en classe et dans l’école et l’établissement scolaire grâce à des démarches pédagogiques spécifiques, sont des axes forts, qui donnent sens à l’action citoyenne et au vivre ensemble" écrit le rectorat.

La reprise de l'école depuis la semaine dernière est plus que jamais particulière pour les élèves, déjà concernés par un protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 - renforcé depuis ce lundi 2 novembre - et marquée par deux attentats terroristes. D'abord celui de l'enseignant Samuel Paty, touchant directement la sphère de l'Education nationale, ensuite celui de la basilique de Nice jeudi 29 octobre, où trois personnes ont perdu la vie.

