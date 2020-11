Pour leur laisser le temps de se reproduire, la réserve naturelle marine de La Réunion a annoncé l'arrêt de la pêche aux zourits jusqu'au 1er février 2021. Ces poulpes de récif, bien connus des pêcheurs de l'île, ont besoin de ces trois mois de fermeture pour se repeupler et ainsi permettre une pêche durable à l'avenir. Nous publions ici le communiqué de la réserve naturelle marine de La Réunion. (photo de la réserve naturelle marine de La Réunion)

"Peut-être les avez-vous déjà croisés lors d’une baignade dans le lagon ou lors d’une partie de pêche, cachés entre deux coraux ou sous une roche ? Le poulpe de récif (Octopus cyanea), communément appelé " Zourit " à la Réunion, est un mollusque bien connu des pêcheurs à pied de loisirs et des pêcheurs sous-marins.

Bien qu’il puisse atteindre un mètre de diamètre et huit kilogrammes pour les individus les plus gros, ce sont généralement des individus d’un kilogramme ou moins que l’on peut rencontrer dans les lagons de la Réunion. Un kilo c’est justement le poids minimal de capture autorisé au sein de la réserve naturelle marine de La Réunion.

Les zourits possèdent la capacité incroyable de modifier leur texture et la couleur de leur corps tels de véritables caméléons des océans. Solitaires et territoriaux, ils vivent dans un terrier dont ils ne s’écartent que pour chasser les crabes (entre autres) ou pour s’accoupler. C’est la femelle qui va assurer la protection et la ventilation des œufs. Elle y mettra toute son énergie et finira par mourir.

Cet animal dont la croissance est considérée comme rapide reste néanmoins fragile et a besoin de temps pour régénérer sa population. L’état de santé des populations dépend de la disponibilité des aliments au sein des récifs coralliens mais également de la pression de pêche. Ainsi, bien que les zourits se reproduisent toute l’année, ces trois mois de fermeture vont leur laisser le champ libre pour se reproduire en abondance et permettre aux pêcheurs de profiter durablement de cette ressource.

Tel un fruit de saison, le zourit ne peut donc pas être prélevé toute l’année !"