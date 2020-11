Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Encore un coup... des "12 coups de midi". L'émission de TF1 n'a pas épargné le footballeur Dimitri Payet avec une question faisant clairement allusion à son poids. Sous la question de l'animateur Jean-Luc Reichmann "Qu'a fait Dimitri Payet pour prolonger son contrat avec l'OM jusqu'en 2024 ?", deux choix de réponses : "diviser son salaire par deux" (la bonne réponse) ou "ne plus manger de fast-food". Dans le monde du sport, on rit de cette pique, ou on s'indigne du manque de respect entre le joueur professionnel. (Photo d'illustration AFP)

