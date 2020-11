BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 3 novembre 2020



- Covid-19 : neuf décès en deux semaines à La Réunion

- Affaires des musées régionaux : le coup de poker de Didier Robert

- Movember : messieurs, laissez-vous pousser la moustache !

- Seychelles : Wavel Ramkalawan accède à la présidence dans un contexte de crise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et rafales de vent

Covid-19 : neuf décès en deux semaines à La Réunion

La situation sanitaire semblait s'être stabilisée sur l'île. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le département n'est pas concerné par le confinement mis en place en Métropole et à la Martinique depuis vendredi 30 octobre. Pour autant le nombre de cas moyens par jour semble repartir à la hausse. Ce lundi 2 novembre les autorités sanitaires ont annoncé 239 nouveaux cas de Covid-19 soit 79 cas par jour en moyenne. Quant aux décès ils se font plus nombreux : neuf personnes sont décédées des suites du virus en seulement deux semaines, pour un total de 26 morts depuis le début de l'épidémie.

Affaires des musées régionaux : le coup de poker de Didier Robert

Selon nos informations, le président de Région et ancien président directeur général de la SPL Réunion des Musées Régionaux, Didier Robert, va demander le renvoi de son procès prévu le jeudi 19 novembre 2020 au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ce dernier est poursuivi pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et concussion supposément commis à l'encontre de la SPL. Cette stratégie s'apparente un véritable coup de poker pour le président de Région. Si la demande de renvoi est acceptée, le procès pourrait possiblement avoir lieu juste avant les élections régionales, pour le moment toujours prévues en mars 2021

Movember : messieurs, laissez-vous pousser la moustache !

Le mois de novembre est lancé et avec lui débute la campagne du Movember. Comme chaque année, le mouvement crée en 2003 en Australie et lancé en 2012 en France, appelle les hommes à se laisser pousser la moustache pour sensibiliser le public aux maladies masculines telles que le cancer de la prostate et celui des testicules.

Seychelles : Wavel Ramkalawan accède à la présidence dans un contexte de crise

Après 43 ans de règne sans partage, le Parti United Seychelles, (les Seychelles Unies), a été contraint par les urnes de céder la place à l'opposition, lors des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu du 22 au 24 octobre. Plusieurs générations de Seychellois n'ont connu que ce système, qui avait pris le pouvoir en 1977 par un coup d'État, juste un an après l' indépendance du pays. Le nouveau président des Seychelles, le prêtre anglican Wavel Ramkalawan, 59 ans, a participé à 6 élections avant de remporter le scrutin avec 54.9 % des voix. Il accède à la présidence dans un contexte de crise sanitaire et économique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et rafales de vent



Il continue de faire beau sur La Réunion ce mardi 3 novembre 2020. Matante Rosina prévoit toutefois des rafales de vent pouvant atteindre les 40 km/h sur Saint-Pierre. Elle dit aussi que la mer sera agitée et que les températures seront agréables. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ?