Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis mars 2020, la pandémie de Covid-19 sévit à La Réunion. Pour endiguer la propagation du virus et protéger la population réunionnaise, la Piroi (Croix Rouge) met en oeuvre, via son projet Paré pas Paré, une formation gratuite sur la Covid-19 et la mise en pratique des gestes barrières. Nous publions ici le communiqué de la Piroi. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

