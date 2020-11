En cette période de reconfinement et pour soutenir le monde de la restauration "rapide ou moins rapide", Burger King a invité ses clients à aller commander dans toutes les chaînes de restaurants, ainsi que "chez tous les autres restaurateurs indépendants." (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

On avait l'habitude de voir Burger King et Macdo se chamailler gentiment, à travers les réseaux sociaux ou à coup de campagnes publicitaires. Pourtant, le dimanche 1er novembre 2020, c'est un tout autre message qu'a publié sur Twitter, l'un des géants du fast food mondial.

Pour une fois, on ne rigole pas. ⬇️ pic.twitter.com/8xkNfxWZT0 — Burger King France (@BurgerKingFR) November 1, 2020

"On aurait jamais pensé vous demander ça un jour", écrit Burger King. Pour la bonne cause, la chaîne américaine appelle ses clients à soutenir "les restaurants qui emploient des milliers de salariés" en "continuant à se régaler à la maison grâce à la livraison" pendant la période de confinement qui a débuté ce vendredi 30 octobre 2020 en Métropole.

Burger King cite Mcdo, Quick ou encore O'Tacos mais invite plus largement les consommateurs français à commander chez "tous les autres restaurateurs indépendants." L'objectif est de soutenir le milieu jusqu'à la fin du confinement prévue dans quatre semaines, pour le moment.

L'enseigne a expliqué au JDD : "ce n'est pas un coup de com, c'est une communication de crise." Le géant ajoute que "le secteur de la restauration emploie un demi-million de personnes en France directement et plus de 2 millions de personnes si on y ajoute les emplois indirects. La restauration doit vivre, c’est un pilier de notre économie, en grande difficulté depuis de nombreux mois. Il est important de rappeler que nous restons ouverts et combatifs malgré le contexte."