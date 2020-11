BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 4 novembre 2020 :



- Trump ou Biden, les électeurs choisissent leur Amérique

-Port du masque à partir de six ans à l'école : une galère (pas vraiment) nécessaire

- Mois sans tabac : arrêter de fumer c'est aussi possible sur internet

- Saint-Benoit : demandez le programme du Bisik en novembre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et peu nuageux

Trump ou Biden, les électeurs choisissent leur Amérique

Le dépouillement du vote pour élire le 46ème président des Etats-Unis se poursuit ce mercredi matin 4 novembre 2020. Pour le moment le Républicain Donald Trump et le Démocrate Joe Biden sont au coude à coude. Rarement les Américains auront fait face à un choix aussi déterminant: plus divisés que jamais, ils ont voté pour des candidats qui leur promettent deux visions aux antipodes. Le résultat définitif devrait être connu à la mi-journée (heure de La Réunion)

Port du masque à partir de six ans à l'école : une galère (pas vraiment) nécessaire

Obligatoire en métropole, simplement recommandé à La Réunion, le port du masque pour les enfants à partir de six ans à l'école a été annoncé par le gouvernement suite au renforcement du protocole sanitaire, en vigueur depuis le lundi 2 novembre 2020. Une mesure que redoutent les syndicats des enseignants réunionnais, dont ils doutent la mise en pratique, et qui intrigue la communauté médicale, qui n'hésite pas à contester son efficacité.

Mois sans tabac : arrêter de fumer c'est aussi possible sur internet

Le Mois sans tabac a commencé ce dimanche 1er novembre et se terminera le lundi 30 novembre 2020. Lancée en 2016 cette action annuelle a pour objectif d'accompagner les fumeuses et fumeurs voulant en finir pour de bon avec la cigarette. Dans un contexte sensible de crise Covid l'opération est maintenue avec des aménagements afin de respecter toutes les règle de sécurité sanitaire.

Saint-Benoit : demandez le programme du Bisik en novembre

Le Bisik poursuite sa route musicale tous les vendredis après déjà cinq soirées rythmées. Ce vendredi 6 novembre, c'est KoMBo qui nous entraînera dans son univers éclectique et nomade d'un maloya métissé, et comme désormais tous les vendredis en ouverture de soirée, dès 19h30, et à l'entracte, vous pourrez profiter dans les jardins du Bisik des performances impromptues des comédiens de la Compagnie Aberash et d'autres artistes inspirés et engagés qui ont bien voulu accompagner ces nouvelles soirées qui s'annoncent inattendues. Nous publions ici le communiqué du Bisik

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et peu nuageux

Matante Rosina prévoit que les températures vont remonter ce mercredi 4 novembre 2020. Elle dit aussi qu'il n'y aura pas de pluie et très peu de nuages. La mer sera peu agitée et le vent plutôt faible. et chez-vous comment se passent les choses ?