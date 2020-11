La société Animal City, basée à Sainte-Marie pour La Réunion et spécialisée dans la vente d'accessoires et nourriture pour animaux, lance un drôle de concours sur son site internet. Il s'agit de créer le nouveau slogan de la chaîne de magasins pour tenter de gagner : ou bien un CDD de 6 mois, ou bien 4.000 euros de bons d'achats. (Photo : Capture d'écran Animal City)

"Jeu incroyable" titre Animal City sur son site internet : "créez notre futur slogan et tentez de remporter : 1 CDD de 6 mois ou 4.000 euros de bons d'achats". Un concours qui a commencé ce mardi 3 novembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre inclus.

L'annonce a de quoi intriguer. Un emploi basé sur une participation à un concours, d'autant plus dans un contexte de chômage important - 25% des Réunionnais demandeurs d'emploi -, voilà qui interpelle. De toute façon, Animal Ciy prévient d'ores et déjà dans ses conditions : "la société organisatrice se réserve le droit d’attribuer le poste ou pas correspondant au profil du gagnant et sur sa demande". Par ailleurs, "dans le cas où le gagnant opte pour le Contrat de travail à Durée Déterminée de 6 mois, un entretien préalable d’embauche sera obligatoire afin de déterminer si le gagnant à les compétences requises".

Un CDD "en accord avec la réglementation" précise bien Animal City qui tient à rappeler la légalité de ce type de concours, qui reste cependant très encadré. Il s'agit d'un poste en tant qu'assistant.e de communication, à pourvoir dès février 2021. "A la demande du gagnant, il pourra être affecté à un autre service au sein de la société organisatrice, selon son profil". Mais attention, le concours est national. Ainsi les chances de gagner pour les Réunionnais s'amenuisent puisque la France entière, Métropole et DOM-TOM, sont concernés pour un poste basé à Sainte-Marie.

Si c'est le bon d'achat qui est choisi, les 4.000 euros, eux, doivent être utilisés dans les 18 mois.

Et le but du concours - trouver un nouveau slogan pour l'entreprise - consiste à réaliser un vrai travail de commercial... Un boulot pas facile facile même s'il est présenté ici comme un jeu amusant (mais avec des milliers d'euros ou un poste à la clé tout de même).

Vous avez compris, ce n'est pas gagné d'avance.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com