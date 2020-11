CISE Réunion alerte sur le niveau insuffisant des réservoirs à Sainte-Marie et appelle les habitants à l'utilisation modérée de l'eau. Sans nouvelles pluies, CISE maintiendra les coupures sur certains secteurs de la commune en journée et la nuit. De nouvelles coupures sont prévues dès 10h ce mercredi 4 novembre 2020. Nous publions ici le communiqué de CISE Réunion. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

La Réunion vit depuis plusieurs semaines une période de sècheresse exceptionnelle. 2020 est l’année la plus sèche depuis 50 ans. Les ressources en eau sont au plus bas, ce qui entraine dans certaines communes et notamment dans l’est, des restrictions d’eau. Ces restrictions sont indispensables pour remplir les réservoirs et permettre une distribution et un partage de la ressource disponible à l’ensemble des habitants.

Cette situation exceptionnelle oblige, depuis plusieurs semaines, CISE Réunion à mobiliser et à renforcer ses équipes pour gérer cette situation en temps réel et anticiper la période de sècheresse qui se poursuivra jusqu’à décembre.

Les captages de Bras Mussard, de Mère Canal, de Bernica sont complètement asséchés et ne permettent plus d’alimenter les hauts de la commune de Ste Marie. Malgré la coupure de la nuit dernière le niveau des réservoirs de Piton Cailloux, Montée Sano, Beaumont et Espérance reste insuffisant pour permettre une distribution d’eau durant toute la journée. Sans nouvelles pluies, nous maintiendrons les coupures en journée et la nuit.

Nous procédons à compter de 10h à la fermeture des secteurs suivants :

Secteur de Piton Cailloux

- Chemin Mercher

- Chemin Tranquilin

- Chemin Arthur Rimbaud

- Chemin de la Vierge

- La Confiance

Et toutes les voies adjacentes

Secteur Parny

- Chemin Nono Robert

- La Ressource

- Chemin Parny

- La Confiance les bas

- Rue de la Plantation

Et toutes les voies adjacentes

Secteur Beaumont

- Chemin Conteur

- Impasse des Filaos

- Route des Fleurs

- Impasse Jules Boyer

Et toutes les voies adjacentes

Secteur Montée Sano Les Bas

- Terrain Elisa

- Rue de la Fermette

- Rue des Camphriers

Et toutes les voies adjacentes

Secteur Espérance

- Route de l’Espérance

- Secteur Ravine Rose

- Impasse Sautron

Et toutes les voies adjacentes

Cette fermeture permettra une remise en service de la distribution vers 16h30. Les secteurs ci-dessus seront concernés par une coupure de nuit à compter de 19h jusqu’à 6h le lendemain.

Ces coupures permettent de réalimenter les différents réservoirs et de pouvoir alimenter nos abonnés en début et fin de journée. Afin de garantir la stabilité du réseau, la remise en eau se fait de manière progressive, depuis les bas de la commune jusqu’aux quartiers des hauts, ce qui explique que certains habitants ont de l’eau avant d’autres.

Ces opérations peuvent être plus ou moins longues en fonction des secteurs coupés.

- Une ressource rare à partager entre tous -

Malgré nos efforts pour trouver des solutions pour distribuer l’eau de manière équitable, nos agents constatent malheureusement que certains citoyens continuent à gaspiller l’eau. Nous demandons donc aux Sainte Mariens de limiter leur consommation afin de pouvoir alimenter l’ensemble des secteurs. Nous rappelons qu’un arrêté municipal est en cours interdisant le lavage des voitures, l’arrosage des jardins et le remplissage des piscines. Nous remercions l’ensemble de la population pour son civisme afin de permettre de maintenir la distribution.

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du robinet. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc...). Pour la consommation alimentaire (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition.