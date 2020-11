Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Le Mois sans tabac a commencé ce dimanche 1er novembre et se terminera le lundi 30 novembre 2020. Lancée en 2016 cette action annuelle a pour objectif d'accompagner les fumeuses et fumeurs voulant en finir pour de bon avec la cigarette. Dans un contexte sensible de crise Covid l'opération est maintenue avec des aménagements afin de respecter toutes les règles de sécurité sanitaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Mois sans tabac a commencé ce dimanche 1er novembre et se terminera le lundi 30 novembre 2020. Lancée en 2016 cette action annuelle a pour objectif d'accompagner les fumeuses et fumeurs voulant en finir pour de bon avec la cigarette. Dans un contexte sensible de crise Covid l'opération est maintenue avec des aménagements afin de respecter toutes les règles de sécurité sanitaire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)