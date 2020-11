Le jeudi 29 octobre 2020, le magazine le Point a dévoilé son classement annuel des hôpitaux et cliniques de France dans près de 80 spécialités. Le CHU de La Réunion est particulièrement bien classé dans 14 spécialités ou prises en charge, notamment pour l'endométriose, les cancers gynécologiques, les accouchements à risques ou encore les infarctus du myocarde. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le CHU de La Réunion s’est une nouvelle fois illustré dans cette édition en étant l’établissement de santé de l’île le plus classé, notamment dans 14 spécialités ou prises en charge pour lesquelles le CHU fait partie du classement des meilleurs établissements au niveau national :

- 30ème/333 en traumatologie de la face ;

- 49ème/490 pour la chirurgie maxillo-faciale ;

- 9ème/388 pour la prise en charge de l’endométriose ;

- 25ème/711 pour les infarctus du myocarde ;

- 28ème/38 pour la chirurgie cardiaque adulte ;

- 29ème/738 pour la prise en charge de l’hypertension artérielle ;

- 25ème/619 et 39ème/619 pour la pédiatrie ;

- 18ème/190 pour la leucémie de l’enfant et de l’adolescent ;

- 17ème/413 pour les cancers gynécologiques ;

- 28ème/348 pour les simulateurs cardiaques ;

- 25ème/101 pour la prise en charge des traumas crâniens ;

- 40ème/219 pour la chirurgie du dos ;

- 46ème/775 pour la prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux ;

- 8ème/68 pour les accouchements à risques.

Les résultats de cette enquête, basée sur les données nationales du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information, de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), soulignent la qualité des soins prodigués et la qualité de prise en charge des patients au sein du CHU de La Réunion.

Cette reconnaissance n’aurait pas été possible sans l’investissement et le dévouement dont font preuve l’ensemble des professionnels qui composent le CHU de La Réunion, que ce soient les personnels médicaux, soignants, techniques et administratifs.