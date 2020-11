BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 5 novembre 2020



- Motifs impérieux : des suppressions de vols au cas par cas

- Le démocrate Joe Biden aux portes de la Maison Blanche

- Tribunal correctionnel : Joseph Sinimalé, sa fille et son gendre vont être fixés sur leur sort

- Les tests antigéniques disponibles dans les pharmacies de l'île sous 15 jours

- Covid-19 : 139 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il faut beau et chaud

Motifs impérieux : des suppressions de vols au cas par cas

Depuis ce samedi 31 octobre 2020, les motifs impérieux depuis et vers La Réunion ont été instaurés. Si une tolérance a été observée pour le week-end, depuis ce lundi, les compagnies aériennes sont désormais dans l'obligation de demander un justificatif de voyage aux passagers. Une mesure qui les force à examiner les vols, au cas par cas, pour décider de leur suppression – ou pas.

Le démocrate Joe Biden aux portes de la Maison Blanche

Pour la première fois depuis 2000, les Américains se sont réveillés mercredi sans savoir le nom de leur prochain président après un vote à la participation record et dont le dépouillement se poursuivait dans sept Etats-clés. Ce mercredi matin candidat démocrate Joe Biden était aux portes de la Maison Blanche avec des victoires précieuses dans deux Etats-clés face à Donald Trump, qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire. Ses lieutenants ont commencé à répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux et les ondes sur des tricheries et des irrégularités. Imaz Press est en direct toute la journée, suivez-nous.

Tribunal correctionnel : Joseph Sinimalé, sa fille et son gendre vont être fixés sur leur sort

L'ancien maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, sa fille Sandra et son gendre, Eric Madouré seront fixés sur leur sort ce ce jeudi 5 novembre 2020. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis rend en effet son jugement dans l'affaire supposée de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et recel. Les magistrats avaient examiné le dossier le vendredi 9 octobre. Le procureur Eric Tuffery avait requis trois ans de prison dont un an ferme contre Joseph et Sandra Sinimalé ainsi que dix ans d'inéligibilité. Il avait réclamé trois années de prison avec sursis à l'encontre d'Eric Madouré

Les tests antigéniques disponibles dans les pharmacies de l'île sous 15 jours

Les pharmaciens de l'île pourront, d'ici 15 jours, et s'ils le souhaitent, réaliser les tests antigéniques pour détecter la Covid-19 chez les patients âgés de moins de 65 ans et ne présentant pas de facteurs de risques. Réputés un peu moins fiables que les tests PCR, ils permettent cependant des résultats plus rapides et pourraient aussi permettre de désengorger les laboratoires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Covid-19 : 139 nouveaux cas en deux jours à La Réunion

Ce mercredi 4 novembre 2020, les autorités confirment 139 nouveaux cas de Covid-19 en l'espace de 48 heures, soit une moyenne journalière de 70 cas sur deux jours consécutifs. Le nombre de cas quotidiens continuent donc d'augmenter. 89 cas sont classés autochtones, 8 sont classés importés. 42 cas sont toujours en cours d'investigation. Par ailleurs, les tests antigéniques sont désormais déployés depuis cette semaine dans les services des urgences et de maternité du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) pour toute personne qui se présenterait à l'hôpital pour un autre motif que la Covid-19, à l'Université de La Réunion sur ses sites Sud et Nord, dans le cadre d'une campagne de dépistage volontaire, et dans les EHPAD

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il faut beau et chaud

Matante Rosina se dit que cette fois c'est certain, l'été est à nos portes. Elle a bien regardeédans le fond de son jardin et elle a vu qu'il fera beau et chaud ce jeudi 5 novembre 2020. Notre gramoune prévoit aussi un peu de houle et un eu de vent. Tout cela est vrai chez-vous ?