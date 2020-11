Ce dimanche 1er novembre, c'est avec surprise que les habitants de Tourcoing ont pu apercevoir Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, effectuant un jogging le long du canal de Roubaix. Un lieu "propice à la course à pied" rapporte la Voix du Nord, mais surtout à plus d'un kilomètre du domicile du ministre. Une chose plutôt ironique de la part de celui qui a déclaré, il y a quelques jours, que "pour être respecté, il faut être respectable". (Photo d'illustration AFP)

Du côté du ministère, on affirme à la Voix du Nord que "le choix du parcours relève de contraintes de sécurité que nous imposons. (...) Nous avons choisi cette zone parce qu’elle évite de courir en ville et qu’elle est la plus proche".

Cette entorse au confinement aurait donc été choisie par son équipe de sécurité. Si on peut comprendre les contraintes liées au statut de ministre, il reste tout de même assez ironique de voir que les règles du confinement ne sont pas nécessairement respectées par le "premier flic de France".

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com