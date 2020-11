Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 4 novembre 2020, Karine Pothin, directrice de la Réserve naturelle marine de La Réunion a reçu du préfet de La Réunion la médaille de chevalier de l'ordre du mérite maritime. "Cette médaille de chevalier dans l'ordre du mérite maritime vient ainsi consacrer l'ensemble votre engagement en faveur de la préservation des milieux marins et récifaux et récompenser le courage qui a été le vôtre au plus fort de la tempête" a déclaré Jacques Billant. (Photos : préfecture de La Réunion)

