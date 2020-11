Lyna Boyer, élue Miss Réunion 2020 le 31 octobre dernier, a choisi de s'engager dans la lutte contre le harcèlement scolaire. A l'occasion de la journée nationale consacrée à ce fléau qui touchait un élève sur huit à La Réunion en 2015 selon les chiffres de l'Éducation nationale, la jeune femme revient sur son parcours. Avant de toucher les étoiles, la Miss a elle aussi été harcelée lorsqu'elle était au collège. (Photo d'illustration as/www.ipreunion.com)

Imaz Press : Vous avez choisi de faire du harcèlement scolaire votre cheval de bataille durant votre règne, pourquoi ce choix ?

Lyna Boyer, Miss Réunion 2020 : J’ai moi-même été victime de harcèlement scolaire au collège, de la cinquième à la troisième. C’était une période très compliquée pour moi et pour ma famille. Je n’étais plus la Lyna d’avant, je me renfermais sur moi-même. C’est important d’en parler car on ne se rend pas forcément compte de ce qu’il se passe lorsqu’on est extérieur au problème.



Imaz Press : A votre avis, pourquoi avez-vous été une cible pour vos camarades ?

Lyna Boyer : Quand on arrive au collège, on essaie de se créer une personnalité, ça peut vite être difficile. J’étais très menue avec une chevelure imposante, c’était toujours des remarques sur le physique. A partir du moment où j’ai montré que leurs mots me blessaient, ils ne m’ont plus laissé tranquille, je devais les supporter leurs brimades tous les jours.

Imaz Press : Vos proches ou vos professeurs ont-ils remarqué quelque chose ?

Lyna Boyer : Mon comportement avait changé alors évidemment ma famille l’a remarqué mais ils ne savaient pas d’où venait le problème. Concernant mes professeurs, j’étais considérée comme une bonne élève mais mes notes variaient énormément, je n’avais pas le sourire en classe. Eux aussi ont vu qu’il y avait un problème mais je n’osais pas en parler.

Imaz Press : Qu’est-ce qui vous empêchait de le faire ?

Lyna Boyer : Je m’étais mise en tête que mes harceleurs avaient raison, que je n’étais pas belle, que toutes les critiques étaient fondées. J’ai même pensé à suivre leur exemple et me mettre à critiquer d’autres personnes à mon tour pour qu’on me laisse tranquille, mais ce n’était pas moi, je ne me reconnaissais pas.

Imaz Press : Comment vous en êtes-vous sortie ?

Lyna Boyer : J’ai commencé à guérir lorsque je me suis décidée à en parler : j’ai reçu de l’aide du psychologue du collège et de ma famille qui a été très présente. Grâce à mes proches, j’ai réalisé que j’avais de la valeur, que j’étais une belle personne. Ma famille m’a donné énormément d’amour et c’est grâce à cela que j’ai fini par ne plus entendre les remarques négatives.

Imaz Press : Pensez-vous que les journées comme celles-ci, consacrées au harcèlement scolaire, peuvent faire changer les choses ?

Lyna Boyer : Cette journée est importante pour les élèves mais aussi pour les parents. C’est très compliqué pour eux de gérer ce genre de situation car ils ne voient pas ce qu’il se passe à l’école. Cela peut leur permettre de déceler ce type de problèmes chez leurs enfants.

Imaz Press : Vous avez 21 ans aujourd’hui, où en êtes-vous par rapport à cette histoire ?

Lyna Boyer : Il y a encore trois ans, j’avais les larmes aux yeux rien qu’en l’évoquant, il y a des choses qui vous marquent profondément. Aujourd’hui, j’arrive à en parler, je raconte mon histoire pour aider ceux qui subissent la même chose.

Imaz Press : Pensez-vous pouvoir faire changer les choses grâce à votre titre ?

Lyna Boyer : J’ai été élue il y a quelques jours seulement, le 31 octobre dernier, et j’ai déjà reçu énormément de messages de jeunes filles et de jeunes garçons qui souffrent de harcèlement. C’est très émouvant car beaucoup me remerciait parce que mon parcours leur donnait de l’espoir. J’ai déjà répondu à certains, je veux leur donner mon soutien. Je veux m’occuper de cette cause toute cette année et bien après.

Imaz Press : Avez-vous un conseil à donner aux enfants qui souffriraient d'harcèlement ?



Lyna Boyer : Gardez confiance en vous. Si vous avez des projets, des ambitions, donnez-vous à fond pour les réaliser, malgré les critiques. Et n’oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur vos parents.

