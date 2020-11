Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Matante Rosina se dit que cette fois c'est certain, l'été est à nos portes. Elle a bien regardeédans le fond de son jardin et elle a vu qu'il fera beau et chaud ce jeudi 5 novembre 2020. Notre gramoune prévoit aussi un peu de houle et un eu de vent. Tout cela est vrai chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina se dit que cette fois c'est certain, l'été est à nos portes. Elle a bien regardeédans le fond de son jardin et elle a vu qu'il fera beau et chaud ce jeudi 5 novembre 2020. Notre gramoune prévoit aussi un peu de houle et un eu de vent. Tout cela est vrai chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)