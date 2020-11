Biden veut rejoindre l'accord de Paris sur le climat

Bien que les résultats officiels de l'élection présidentielle américaine ne sont pas encore communiqués, Joe Biden est confiant. Il a indiqué que 'une de ses premières décisions une fois aux commandes dans le bureau ovale serait de rejoindre l'accord de Paris sur le climat, dont les États-Unis sont officiellement sortis mercredi.

Joe Biden s'engage à cela dans un tweet publié ce jeudi matin (mercredi soir heure de La Réunion)

Today, the Trump Administration officially left the Paris Climate Agreement. And in exactly 77 days, a Biden Administration will rejoin it. https://t.co/L8UJimS6v2