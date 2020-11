Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 11 heures

L'ancien maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, sa fille Sandra et son gendre, Eric Madouré seront fixés sur leur sort ce ce jeudi 5 novembre 2020. Le tribunal correctionnel de Saint-Denis rend en effet son jugement dans l'affaire supposée de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts et recel. Les magistrats avaient examiné le dossier le vendredi 9 octobre. Le procureur Eric Tuffery avait requis trois ans de prison dont un an ferme contre Joseph et Sandra Sinimalé ainsi que dix ans d'inéligibilité. Il avait réclamé trois années de prison avec sursis à l'encontre d'Eric Madouré

