L'ouverture de la Clinique Les Tamarins Sud a eu lieu lundi 2 novembre à Pierrefonds. Près de 170 postes vont ainsi être créés prochainement afin d'assurer son bon fonctionnement, qui permettra à termes d'accueillir une centaine de patients. (Photo : La Clinique Les Tamarins)

Ci-dessous le communiqué de la Clinique Les Tamarins Sud :

"La Clinique Les Tamarins Sud prête à accueillir ses premiers patients

Après plus d’un an de travaux, la clinique Les Tamarins Sud a ouvert ses portes ce lundi 2 novembre 2020 à Pierrefonds. Celle-ci porte à quatre, le nombre d’établissements du Groupe Les Flamboyants dans l’île et permet au territoire sud de bénéficier d’une offre de proximité en Soins de Suite et Réadaptation. La Clinique est spécialisée comme sa consœur de l’Ouest dans les affections du système nerveux et de l’appareil locomoteur.

Ce nouvel établissement vient renforcer l’offre de soins, complémentaire à celle du public, reconnue dans le Plan Régional de Santé. L’ouverture de la Clinique Les Tamarins Sud consolidera la coopération avec l’unité neurovasculaire du CHU Sud, partenariat déjà en place avec la Clinique Les Tamarins Ouest située au Port.

Aujourd’hui, 50% des patients sortant de l’unité neurovasculaire sont orientés pour de la rééducation neurologique post-AVC au sein des Tamarins.

De plus, 30% des patients hospitalisés aux Tamarins Ouest proviennent du territoire sud de l’île. Avoir une offre sur Pierrefonds permettra aux patients et aux familles du sud de gagner en confort de proximité pour des séjours qui peuvent être longs, et de pouvoir accéder à une hospitalisation de jour proche de leur domicile.

De plus la démographie vieillissante, les besoins à couvrir en rééducation seront de plus en plus importants. Il s’agit dans un premier temps d’une ouverture partielle pour répondre aux besoins du Sud en termes d’hospitalisation complète et de jour.

L’offre en soins de suite sera complétée par un plateau technique de rééducation mettant à la disposition des patients réunionnais une offre à la pointe du savoir-faire et qui sera opérationnelle début 2021. La robotique sera de mise au sein du plateau technique.

Les patients pourront bénéficier du Lokomat (robot de rééducation à la marche), de l’Arméo Spring et l’Arméo Power (rééducation du membre supérieur), d’une balnéothérapie d’extérieur... L’établissement a une capacité d’accueil d’une trentaine de patients pour le moment. A terme, il permettra la prise en charge d’une centaine de patients pour les hospitalisations de jour et 99 lits seront disponibles pour les hospitalisations complètes.

- Plus de 170 postes créés -

Plus de 170 postes seront nécessaires pour assurer à terme l’accueil et la prise en charge des patients de la clinique (professionnels médicaux, paramédicaux, administratifs et logistiques).

Un job dating virtuel a lieu actuellement (jusqu’au 8 novembre) afin de poursuivre les recrutements. Plusieurs postes seront également occupés par des demandes de mutation depuis les autres cliniques du Groupe.

Cette nouvelle clinique du Groupe Les Flamboyants apportera une réponse de proximité à la prise en charge en rééducation spécialisée sur le territoire et complète ainsi l’offre de soins privée dans le Sud, complémentaire à l’offre publique, pour les soins en :

• neurologie (patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux, patients polytraumatisés ex : accidents de la route, etc),

• orthopédie (patients en rééducation post chirurgicale, ex : prothèses de hanche, de genoux, etc),

• récupération physique et cognitive (l’objectif étant ainsi de limiter le handicap et de favoriser le retour à l’autonomie).

L’établissement situé à Pierrefonds, à proximité de la Clinique les Flamboyants Sud s’étend sur 17 334 m2.

Comme tous les établissements du Groupe Les Flamboyants, l’architecture a été pensée pour s’intégrer parfaitement à son environnement immédiat et répondre aux attentes des patients. Leur bien-être est recherché. Le projet global représente un investissement supérieur à 32 millions d’euros, dont 2,2 millions d’euros dédiés au matériel et équipement médical.

“Malgré les difficultés et les retards engendrés par la crise sanitaire du Covid-19, il faut souligner l’engagement de toutes nos équipes qui restent mobilisées pour assurer, d’une part, la continuité des soins aux patients, et d’autre part, proposer une nouvelle offre correspondant aux besoins du territoire.

Nous remercions également toutes les personnes qui sont intervenues sur le chantier pour la réalisation de notre bâtiment. C’est un magnifique projet qui voit le jour. Nous étions impatient d’accueillir nos premiers patients”, ajoute Mme Aude d’Abbadie-Savalli, directrice générale du Groupe Les Flamboyants."