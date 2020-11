La Fête de la science a débuté ce vendredi 6 novembre 2020 à l'Université de La Réunion, et se prolongera jusqu'au 16 novembre prochain. Contrairement aux années précédentes, les animations ne seront pas cantonnées autour des villages des sciences des différents campus : Covid-19 oblige, certains programmes se feront en ligne. Animation, conférences et concours sont au programme. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Du 6 au 16 novembre, la Fête de la Science bat son plein à La Réunion. Dans le contexte de crise sanitaire, celle-ci ne s’organisera pas autour de villages des sciences situés sur les différents campus de l’Université de La Réunion, comme les années précédentes.

Cette édition 2020 sera inédite et multiforme ! Mélange d’animations en ligne et en présentiel, elle offre de nombreuses possibilités de se réinventer pour donner envie aux élèves et au grand public de côtoyer les sciences. Au programme de la Fête de la science de l’Université de La Réunion :

• des animations en classe,

• la science en direct : questions aux chercheurs, visites de labo, films scientifiques,

• des conférences pour le grand public,

• un concours artistique.

- Animations en classe : Si les élèves ne peuvent quitter les écoles, nous avons sollicité nos chercheurs, techniciens et étudiants pour qu’ils se déplacent dans les établissements scolaires ! 18 chercheurs et 40 étudiants visiteront 68 classes pour donner le goût des sciences à environ 1400 élèves.

- La science en direct (sur la chaine Youtube de l’Université de La Réunion http://t.univ- reunion.fr/2005 ) : Toute une programmation dédiée à la Fête de la science avec des diffusions en direct (de 14h à 17h), les 6, 9, 10, 12 et 13 novembre et des playlists dédiées. Au programme : des documentaires scientifiques, des vidéos de vulgarisation scientifique, des portraits de chercheurs, des visites de nos laboratoires, comme si vous y étiez....

- Conférences grand public : Du 6 au 13 novembre, nos chercheurs se mobilisent sur le Parc Technologique universitaire (PTU) ou en faculté de sciences et technologies sur le campus du Moufia pour vous proposer des conférences dans l’air du temps (COVID-19, dengue, micropolluants...)

Nous vous conseillons fortement de réserver votre billet, la capacité d’accueil de nos amphithéâtres étant réduite pour des raisons sanitaires. La plupart de ces conférences seront également diffusées en direct sur YouTube et Facebook. Infos et réservations : http://t.univ-reunion.fr/1971

- Concours artistique : Ce concours individuel est ouvert aux enfants entre 5 et 17 ans, vivant à La Réunion, du 25 septembre au 16 novembre 2020. Les thèmes et modes d’expression par catégorie ont été proposés par des doctorants de l’université de La Réunion pour stimuler la créativité des participants.

Le détail des animations à retrouver sur internet à ce lien