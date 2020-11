Matante Rosina a prévu de faire une grande lessive ce vendredi 6 novembre 2020. Elle a déterminé en regardant dans le fond de sa tasse de café que le soleil règnera généreusement sur l'île. Elle a aussi vu qu'il y aura quelques rafales de vent soufflant à 50 km/h. C'est vrai chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

VENDREDI 06





Alors que quelques entrées maritimes flirtent avec le littoral Est en début de journée, accompagnées de faibles précipitations, le reste de l'île se réveille sous un généreux soleil. En matinée, des nuages se forment à mi-pente sous l'inversion située vers 1500m et l'intérieur de l'île s'ennuage quelque peu. Les plus hauts sommets restent bien ensoleillés en journée. Quelques débordements s'opèrent l'après-midi sur l'Ouest pouvant même libérer quelques petites pluies inoffensives.



Le vent de secteur Est est modéré sur les côtes exposées du Sud et du Nord du territoire avec quelques rafales entre 40 et 50 km/h en journée. Les brises sont en place dans l'Ouest.



La mer est agitée au vent et la houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit vers 1m50.