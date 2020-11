Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Connaissez-vous "P'tit Courage" ? Et "Disco Sega" ? Non ? Pas de panique, le duo Souleance, composé du DJ Soulist et du producteur Fulgeance remet aux goût du jour ces séga des années 70. Ces morceaux sont disponibles sur l'EP "Les Mouches" du duo, sorti le 9 octobre 2020. Vous pourrez également les retrouver dès le 13 octobre prochain dans la compilation "Pura Vida Sounds". (photo Facebook Souleance)

Connaissez-vous "P'tit Courage" ? Et "Disco Sega" ? Non ? Pas de panique, le duo Souleance, composé du DJ Soulist et du producteur Fulgeance remet aux goût du jour ces séga des années 70. Ces morceaux sont disponibles sur l'EP "Les Mouches" du duo, sorti le 9 octobre 2020. Vous pourrez également les retrouver dès le 13 octobre prochain dans la compilation "Pura Vida Sounds". (photo Facebook Souleance)