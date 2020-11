"À La Réunion, en 2016, 14.500 cadres sont natifs de l'île. Ils occupent 47 % des emplois de cadre contre 33 % en 1990. Malgré cette forte progression, leur situation reste en retrait par rapport à celle observée ailleurs en France, notamment aux Antilles" indique une étude de l'Insee publiée ce vendredi 6 novembre 2020. "L'augmentation des natifs parmi les cadres à La Réunion est liée à celle de leur qualification : elle est en nette hausse mais reste moindre que celle de leurs homologues antillais" ajoute l'institut de la statistique avant de souligner que "peu de natifs (occupent) des postes à fortes responsabilités". Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Parmi les 31.000 personnes exerçant un emploi de cadre en 2016 à La Réunion, 14.500 sont natifs de l’île (47 %). C’est moins qu’en province où les natifs occupent 52 % des emplois de cadre dans leur région de naissance et moins qu’aux Antilles (57 %).

En 25 ans, quatre fois plus de cadres natifs dans l’île

En 1990, seuls 33 % des cadres étaient nés sur l’île. En 25 ans, leur nombre a été multiplié par quatre, passant de 3 700 à 14.500 en 2016. Les besoins accrus de l’économie réunionnaise en main-d’oeuvre qualifiée ont favorisé l’essor des cadres.

Des natifs mieux formés pour prétendre au statut de cadre

Le niveau de formation des natifs s’est fortement élevé depuis 1990 et explique qu’ils accèdent de plus en plus souvent à des emplois de cadre. En 2016, parmi les habitants de La Réunion qui ont terminé leurs études avec un diplôme supérieur au bac, 58 % sont nés sur l’île, contre seulement 40 % en 1990.

Des chefs d’entreprise et des jeunes professeurs péi

Les cadres natifs de La Réunion sont désormais majoritaires dans le monde de l’entreprise : 51 % contre 37 % en 1990. C’est également le cas dans la fonction publique territoriale ou comme professeur.

Peu de natifs sur les postes à fortes responsabilités

En revanche, ils accèdent encore peu aux postes à fortes responsabilités. Parmi les dirigeants, professionnels et experts de haut niveau, seuls 34 % sont nés sur l’île, soit 1 950 personnes. 

Les natives, de plus en plus cadres

À La Réunion comme ailleurs, les femmes accèdent davantage au statut de cadre que par le passé. Plus de 6 300 femmes nées sur l’île y occupent un emploi de cadre en 2016, contre 1 200 en 1990. Parmi les cadres né·es et travaillant sur l’île, 44 % sont des femmes contre 33 % en 1990".