Les épreuves d'évaluation communes du nouveau baccalauréat de Première et Terminale sont annulées au profit du contrôle continu, a annoncé Jean-Michel Blanquer. L'annonce a été faite ce jeudi soir 5 novembre 2020 par le ministre de l'Education. Il a précisé que cette décision vise à prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur la préparation du bac. Jean-Michel Blanquer a également annoncé un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées, en leur donnant notamment l'option de davantage basculer vers les cours à distance.

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, la grogne montait en Métropole pour dénoncer un protocole sanitaire jugé, par beaucoup, insuffisant dans des lycées aux classes souvent bondées. Les mesures en place depuis la rentrée "sont à l'évidence plus difficiles à appliquer au lycée, où les déplacements des élèves sont plus nombreux et plus fréquents, et l'organisation de la restauration scolaire plus complexe", reconnaît le ministre dans un courrier transmis aux chefs d'établissement, après avoir consulté les organisations syndicales.

Afin de limiter les risques de contagion du virus, "il convient désormais que chaque lycée établisse un plan de continuité pédagogique, mis en oeuvre jusqu'aux prochains congés scolaires, qui garantisse au moins 50 % d'enseignement en présentiel pour chaque élève", demande-t-il. "Tous les élèves doivent travailler pendant la totalité du temps scolaire ordinaire, que ce soit en cours, en classes virtuelles ou en autonomie", précise-t-il.

Mais chaque établissement peut s'organiser comme il le souhaite en privilégiant "l'accueil en demi-groupes", "l'accueil par niveau" ou "le travail à distance un ou deux jours par semaine". Jean-Michel Blanquer demande qu'une "attention particulière soit apportée aux lycées professionnels pour lesquels la mise en oeuvre de l'enseignement à distance est rendue plus complexe".

- Prise en compte des notes du bulletin scolaire -

Parallèlement, "pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du baccalauréat général et technologique", le ministre a aussi décidé des mesures, "à titre exceptionnel", pour cette année 2020-2021, où devait pleinement entrer en vigueur le nouveau bac. Les évaluations communes (anciennement appelées E3C) prévues en Première et Terminale seront annulées et remplacées par le contrôle continu grâce à la prise en compte des notes du bulletin scolaire.

Cette mesure concerne l'histoire-géographie, les langues vivantes, et la spécialité qui n'est pas poursuivie en classe de Terminale, ainsi que les mathématiques pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale. Les épreuves terminales sur les enseignements de spécialité prévues en mars prochain seront, elles, maintenues mais leurs modalités adaptées.

www.ipreunion.com avec l'AFP