BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 7 novembre 2020



- Incendie au Maïdo : 30 pompiers et 8 engins du SDIS mobilisés

- Vers un reconfinement : "tout dépend de la population"

- Rassemblements en période de Covid-19 : la préfecture dit "stop"

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : Dimitri Payet, Burger King, Animal city et Darmanin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps en début de week-end

Incendie au Maïdo : 30 pompiers et 8 engins du SDIS mobilisés

Un incendie s'est déclaré tôt ce samedi 7 novembre 2020 au matin, alors qu'il faisait encore nuit, au Maïdo. Le feu a démarré près du parking de la Glacière, indiquent les pompiers. Une importante fumée est visible depuis plusieurs communes de l'ouest. 30 pompiers et huit engins sont mobilisés sur place. Le Dash quant à lui n'est pas encore déployé. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue.

Vers un reconfinement : "tout dépend de la population"

Avec un taux d'incidence passé de 38 (pour 100.000) habitants à 57 en quelques semaines, à l'issue des vacances de La Toussaint, la peur d'un reconfinement guette l'île de La Réunion si ce taux devait être de 150. La communauté des professionnels de santé se veut cependant rassurante dans la mesure où tout peut changer d'une semaine à l'autre. A condition que les Réunionnais ne se relâchent pas s'ils souhaitent des fêtes de Noël paisibles.

Rassemblements en période de Covid-19 : la préfecture dit "stop"

Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à La Réunion. Les chaines de transmission s'établissent lors des évènements familiaux et amicaux avec plus de 5000 cas autochtones. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits dans l'espace public. Cette mesure est également fortement recommandée dans la sphère privée. Les autorités en appellent au civisme et demandent aux réunionnais de respecter les recommandations afin de préserver notamment le système de santé et l'économie des conséquences d'une vague épidémique sans précédent.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : Dimitri Payet, Burger King, Animal city et Darmanin

Nouvelle semaine, nouvelle sélection de nos journalistes. Entre Gérald Darmanin qui court à plus d'un kilomètre de chez lui en plein confinement, Burger King qui incite ses clients à aller manger chez McDonald's et Dimitri Payet qui se fait tacler au Douze coups de midi plutôt que sur le terrain, notre rédaction a eu de quoi faire. Retour sur les actualités décalées de la semaine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps en début de week-end

Il continue de faire beau ce samedi 7 novembre 2020, même si quelques petites pluies pourraient être notées ça et là nous dit Matante Rosina. Notre gramoune ajoute qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ?