Après la vélorution de samedi dernier sur Saint-Pierre, les Réunionnais se sont rassemblés une nouvelle fois à dos de leur vélo, pour une vélorution sur Saint-Leu ce vendredi 6 novembre en soirée. Un rassemblement en faveur d'une vraie politique accès "vers le développement d'une mobilité plus responsable et durable" indique Extinction Rebellion Réunion, à l'origine de l'événement et dont nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : XR Réunion)

Par cette manifestation déambulatoire dans les rues de la villes, les cyclistes dénoncent l'absence de piste cyclable sur la commune de Saint Leu qui est une des villes les moins bien desservie de l'île en matière d'infrastructures pour les 2 roues. Il n'y a par exemple aucune piste cyclable dans le centre ville alors que des centaines de cyclistes la traversent chaque jour en direction de l'Ouest ou du Sud.

On réclame donc que l'équipe municipale prenne en compte les attentes des Saint Leusiens et prennent rapidement les mesures suivantes :

- Création d'une vraie piste cyclable dans le centre-ville afin de faire la liaison entre les pistes cylclables de la saline les bains et d'étang salé

- Passage à 30 km/h dans toutes les rues passantes ou il n'est pas possible de créer une piste par manque de place afin de permettre aux usagers des 2 roues de rouler en toute sécurité et donc une cohabitation intelligente

- Mise en place d'un service de location de vélo électrique communal à l'image de ce qui est fait par la CIVIS afin de facilier le passage à l'acte des Saint Leusiens.

- Mise en place d'une prime communale pour l'achat d'un vélo électrique à destination de tous les Saint leusiens afin d'inciter la population à opter pour des déplacements respecteux de l'environnement.

Nous entendons multiplier les vélorutions dans les semaines à venir afin que dans toutes les villes de la Réunion les usagers des 2 roues puissent se déplacer en sécurité. Changer notre rapport à la mobilité est aujourd'hui devenu essentiel, tant pour éviter d'aggraver les effets du changement climatique, que pour lutter contre la propagation de virus, que pour retrouver du pouvoir d'achat. En effet, se déplacer à vélo réduit les risques de contact liés aux transports en commun, acheter une voiture neuve coûte en moyenne .6000 euros /an (emprunt - carburant - assurance - réparation - décôte), alors qu'un vélo ne coûte que 150 euros/an. Les comptes sont vites faits.

On rappelle un chiffre très parlant, 30% des français habitent à moins de 5km de leur lieu de travail. Ramené à l'échelle de l'île, ce sont donc près de 250.000 personnes qui pourraient demain en très peu de temps basculer de la voiture vers le vélo ce qui permettrait de lutter efficacement contre les bouchons quotidiens qui paralysent toute l'économie.

Mesdames et Messieurs les élus, il est temsp de reconsidérer votre rapport au vélo et d'arrêter de dépenser des milliards pour le développement des axes routiers en faveur des voitures et de réorienter ce budget collosal vers des modes de déplacements plus durables et respecteux de l'environnement.