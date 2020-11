Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Alors que les feux sur la pointe du Maïdo sont toujours en cours, Marjorie, bénévole à l'association Appar, essaie de passer le barrage de police sur la Route du Maïdo mais sans succès. "J'ai entre 15 et 20 chiens sur site, je m'en occupe pas mal en venant leur donner à manger régulièrement et en les récupérant petit à petit pour les placer en famille d'accueil et les faire adopter" explique-t-elle. Parmi ces chiens, des adultes et au moins quatre chiots. (Photo rb/www.ipreunion.com)

