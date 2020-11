Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Il continue de faire beau ce samedi 7 novembre 2020, même si quelques petites pluies pourraient être notées ça et là nous dit Matante Rosina. Notre gramoune ajoute qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Et que dit le ciel au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

