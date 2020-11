Retrouvez ici tous les changements de circulation : travaux et chantiers à venir. Prudence sur la route et bonne semaine de la part du CRGT. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - St Benoît - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à St Benoît intersection Chemin du Cap, travaux de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 13 novembre. Prudence recommandée à l'approche du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d’aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 13 novembre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

RN2002 - St André - Travaux de réfection de joint de chaussée

Sur la RN2002 à Saint André secteur Cambuston, pour permettre la suite des travaux de réhabilitation et préparation pour la pose d’étanchéité, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Grande Ravine Saint Jean de 20h à 5h la nuit du vendredi 6 novembre. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN3 – La Plaine des Palmistes - Travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN3 à la Plaine des Palmistes secteur Les Platanes, travaux de confortement et de réalisation de murets de sécurité, jusqu’au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Travaux de construction de parapets

Sur la RD37 Route Jacques Payet à St Joseph du PR 3+480 au PR 4+300, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD48.1 - Bras Panon/Route de la Rivière du Mât - Travauxd’ouverture de chambre télécom

Sur la RD48-1 à Bras Panon Route de la Rivière du Mât, travaux ouverture de chambre télécomsur chaussée pour tirage câbles les nuits jusqu'au vendredi 6 novembre. Circulation alternée de 20h à 5h.

RD55 - La Plaine des Palmistes/Route Petite Plaine – Travaux sur réseau d’eau potable

Sur la RD55 à La Plaine des Palmistes Route de la Petite Plaine, travaux sur le réseau d'alimentation en Eau Potable jusqu'au 31 mai 2021. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

RD61 - Ste Marie/Route de Bois Rouge - Travaux de création de trottoir et mise en enrobés

Sur la RD61 route de Bois Rouge à Ste Marie, travaux de création de trottoir et mise en enrobés jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h et de 20h à 5h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de tirage câbles télécom

Sur la RD70 au Tampon route de Bois Court, travaux de réparation de glissière de sécurité et tirage câbles télécom jusqu'au vendredi 20 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de marquage

Sur la RN2, de Commune Bègue à Ste Suzanne, jusqu'à Petit Bazar à St André, travaux de marquage les nuits des jeudi 12 et vendredi 13 novembre. Vois de droite neutralisée dans le sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN2 - St Benoit/St André - Travaux de fauchage

Sur la RN2 de St Benoit, échangeur Bourbier, à St André, échangeur la Balance, travaux defauchage du lundi 9 au vendredi 13 novembre. BAU neutralisée dans un sens ou dans l'autre de8h à 15h. Mardi 10/11: voie de gauche neutralisée dans un sens puis dans l'autre.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de dérasement

Sur la RN2 de St André Petit Bazar à Ste Suzanne ouvrage Ste Vivienne, travaux de dérasement la nuit du vendredi 6 novembre. Voie de gauche neutralisée sens Est/Nord de 20h à 4h.

RN2 - St Benoit - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux de sécurisation de falaise du lundi 9 au vendredi 13 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux de marquage

Sur la RN2, de l'échangeur de Duparc à Ste Marie, au secteur du Grand Hazier à Ste Suzanne,travaux de marquage la nuit du jeudi 12 novembre. Voie neutralisée en fonction des besoins, dans le sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de marquage

Sur la RN2 de St Denis, La Jamaïque, à Ste Marie, Gillot, travaux de marquage les nuits du lundi 9 au jeudi 12 novembre. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux de mise en place du radar tourelle

Sur la RN2 à St Denis secteur Chaudron, travaux de mise en place du radar tourelle les nuits des jeudi 12 et vendredi 13 novembre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RD33 - St Joseph/Route de Jean Petit - Travaux d’enfouissement réseau EU

Sur la RD33 à St Joseph/Route de Jean Petit, travaux d'enfouissement de réseau EU jusqu'au vendredi 20 novembre. Circulation interdite de 19h30 à 4h30.

Evénements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture

Sur les RN1/RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation de 14h à 19h le dimanche 8 novembre.