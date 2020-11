A l'occasion de la fête de la science, l'organisation pour la protection de l'environnement Pareo vous propose de plonger, le mardi 10 novembre 2020 de 9h30 à 12h, avec un biologiste marin sans quitter votre canapé. A travers un Facebook Live et grâce à une caméra capable de réaliser des plongées en direct, les spécialistes vous propose de découvrir les récifs réunionnais. Nous publions ici le communiqué de Pareo. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

A l'occasion de la Fête de la Science, l'équipe de Paréo se jette à l'eau et répond à vos questions.

C'est une grande première pour l'océan Indien, la caméra sous-marine connectée créée par VirtualDive permet de réaliser des plongées en direct. Les biologistes marins de l'institut de recherche pour le développement (IRD) et de la réserve marine de La Réunion se proposent de vous emmener sur une de leurs plongées de suivis des récifs coralliens pour vous montrer leur terrain d'étude.

Un biologiste marin vous répondra en direct via le chat afin de vous permettre de découvrir le monde sous marin et sa biodiversité. Les récifs sont des écosystèmes fragiles et complexes, participez au live pour apprécier la beauté de ce milieu et des centaines d'espèces qui y vivent.

Connectez-vous à l'évènement avec Facebook Live et posez vos questions sur le chat ! Elles seront retransmises aux plongeurs qui tenteront de vous répondre.

Du 6 au 15 novembre 2020, trois créneaux seront proposés au public selon les conditions météorologiques. Restez donc informés pour ne rien rater de cette exclusivité.