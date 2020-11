Si l'ampleur n'est pas la même qu'en 2010 et 2011, voilà que le Maïdo, classé au patrimoine naturel de l'Unesco, est à nouveau la cible d'un incendie. Pour les autorités, la piste volontaire est privilégiée. En fin de journée ce samedi 7 novembre, les pompiers dénombraient au moins 35 hectares de végétation brûlés. Après une première journée ardue, marquée par une panne du Dash, l'intervention des pompiers et gendarmes se poursuit. Le feu devrait pourrait bien durer deux à trois jours. (Photos et vidéos rb/www.ipreunion.com)

Horreur et stupéfaction pour les habitants de l'ouest qui ont ouvert leurs volets ce samedi matin et regardé vers la montagne. Au loin, bien visible, un panache de fumée s'élevait du Maïdo. C'était le début d'une longue journée de bataille contre les flammes pour les dizaines de soldats du feu mobilisés sur place.

L'incendie pourrait durer plusieurs jours. "Le but pour l'instant est de maîtriser le feu, avant d'entrer en phase de surveillance" indiquait la préfecture en fin de journée ce samedi, alors que plus de 35 hectares de végétation au moins ont déjà brûlé.

- Un premier départ de feu vendredi soir -

Un premier départ de feu a été signalé dès le vendredi soir, aux alentours de 19h. La commune de Saint-Paul indique que l'alerte a été donnée rapidement et que l'incendie a été éteint dans la foulée. Mais au cours de la nuit, d'autres feux s'allument et embrasent le Maïdo. Au réveil ce samedi, près d'une dizaine de colonnes de fumée pouvaient être observées au loin.

Pour la ville de Saint-Paul, la piste volontaire est largement privilégiée. Ainsi ces nouveaux feux "détruisent la végéation qui commençait pourtant à se reconstituer suite aux incendies de 2010 et 2011" déplore la mairie. Faune et flore sont à nouveau menacés.

- Panne du Dash-8 -

Au cours de la matinée, l'incendie a pris de l'ampleur. Localisé près du parking de la Glacière il a d'abord mobilisé une trentaine de pompiers pour huit engins. Les heures passent et les Réunionnais, émus, s'interrogent tout en partageant photos et vidéos des nuages de fumée : pourquoi le Dash n'intervient-il pas ? Déjà mobilisé pour des feux moins importants, l'avion blanc et rouge s'est fait attendre.

A 8h, la sentence est tombée : le Dash-8 est en panne. Triste ironie du sort, poussant les secours à mobiliser jusqu'à trois hélicoptères bombardiers pour tenter de contenir les flammes. "Le Dash est immobilisé en raison d'une avarie, la pièce devrait être livrée d'ici peu et i devrait donc être réparé dans la matinée" indiquait la préfecture. Il ne sera finalement opérationnel qu'en début d'après-midi.

- Au moins 35 hectares brûlés -

Les chiffres, vertigineux, ont progressé au cours de la journée. A 8h on parlait de 7.000 mètres carrés de brûlés, le décompte s'est rapidement fait en hectares. Huit à dix hectares selon la mairie de Saint-Paul, quand le Parc national, lui, dénombrait "30 à 50 hectares impactés, c'est-à-dire pas forcément brûlés, mais que le feu a traversés" déclarait Paul Ferrand, directeuur adjoint.

Bien que le Dash ait commencé ses premiers largages aux alentours de 14h - pour un total de sept largages en tout dans l'après-midi - l'incendie a continué sa progression. Avec un premier bilan temporaire de 20 hectares brûlés, ce sont finalement 35 hectares qui ont été annoncés à 16h15 ce samedi. Un décompte qui ne devrait pas s'arrêter là. En fin de journée, 90 sapeurs-pompiers du SDIS étaient sur place, ainsi que cinq hélicoptères bombardiers venant suppléer le Dash.

- Accès limité, routes barrées -

La zone a été entièrement quadrillée et elle devrait le rester pendant un temps. Les routes forestières du Maïdo, des Tamarins et de Timour ont été fermées par l'ONF. Plus tard, la préfecture a diffusé à travers la publication d'un arrêté la (longue) liste des sentiers de randonnée fermés. Tous les sentiers pédestres et VTT sur le massif du Maïdo sont bien évidemment fermés, jusqu'à nouvel ordre, indiquait l'Office national des forêts.

Les autorités ont dû également faire la chasse aux curieux, venus en nombre observer l'incendie. Paul Ferrand du Parc national indiquait alors que les éco-gardes mobilisés ont prêté "main forte pour quadriller le secteur et faire sortir tous les touristes". "Une opération de gendarmerie est en cours pour renvoyer les touristes qui sont encore sur place" a-t-il ajouté.

La ville de Saint-Paul pour sa part a rapidement lancé un appel à la prudence. "Il est demandé à la population de ne pas emprunter la route forestière du Maïdo afin de ne pas gêner l’intervention des pompiers de toute l’île et pour permettre le bon déroulement des opérations de secours". La route du Maïdo a fini par être coupée au niveau du parc de luge.

- Le traumatisme de 2010 et 2011 -

Ce dimanche 8 novembre, les opérations devraient reprendre, pour tenter de maîtriser l'incendie. Alors qu'un autre feu de grande ampleur s'est déclaré à Sainte-Marie, poussant la police municipale à évacuer une cinquantaine d'habitants, la journée a été forte en émotions. Et le drame n'est pas sans rappeler les incendies de 2010 et 2011.

Des feux dévastateurs qui avaient particulèrement ému les Réunionnais. Le Maïdo s'en était trouvé complètement défiguré et sa biodiversité détruite. Gigantesques, incontrôlables, ces incendies ont brûlé plus de 2.800 hectares de forêt. Certaines espèces de plantes endémiques ont totalement disparu de la zone, d'autres ont survécu et poussent, petit à petit. Ce nouvel incendie intervient dix ans après, alors que la nature commençait à reprendre ses droits.

Alors que le feu de 2020 pourrait être d'origine criminelle, les incendies de 2010 et 2011 avaient été allumés par Patrice Nirlo, un pompier admiré et respecté par ces collègues. Le "pompier pyromane" a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

mm/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com