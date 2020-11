BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 9 novembre 2020



- Le Maïdo brûle depuis trois jours

- Carrières de Bois Blanc et des Lataniers : "le combat n'est pas terminé"

- Victorieux de Trump, Joe Biden se tourne vers la transition

- Le Marion Dufresne reprend sa rotation vers les terres australes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie arrive

Le Maïdo brûle depuis trois jours

Le feu continue au Maïdo, en proie aux flammes depuis la nuit du vendredi au samedi. On compte déjà 80 hectares de végétation partis en fumée. Un incendie historique qui n'est pas sans rappeler ceux de 2010 et 2011. Tandis que le Dash, immobilisé dans un premier temps à cause d'une panne, continue son action pour limiter la propagation des flammes, les pompiers s'évertuent à contenir les flammes, depuis le sol et à l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un travail difficile alors que les points chauds sont multiples et que le feu reprend sur le flanc nord comme sur le flanc sud. Ce lundi matin, le président du Département Cyrille Melchior se rend sur place pour faire le point. Suivez notre live

Carrières de Bois Blanc et des Lataniers : "le combat n'est pas terminé"

C'est ce lundi 9 novembre 2020 à 13h que le tribunal administratif (TA) examine le dossier des carrières sur le fond, Bois Blanc et les Lataniers. Quatorze recours sont sur la table et vont être examinés dans la journée. Si les associations anti-carrières s'attendent à un avis allant dans leur sens, la modification du schéma d'aménagement régional incluant un espace carrière et celle du plan local d'urbanisme à Saint-Leu montrent bien que tout n'est pas terminé, loin de là.

Victorieux de Trump, Joe Biden se tourne vers la transition

Après avoir célébré sa victoire sur Donald Trump, Joe Biden se plonge dimanche dans les préparatifs de son accession à la Maison Blanche avec deux priorités affichées pour la transition: la lutte contre la pandémie et la réconciliation d'une Amérique divisée.

Le Marion Dufresne reprend sa rotation vers les terres australes

Le dimanche 8 novembre 2020, le Marion Dufresne a repris sa rotation pour réaliser sa troisième opération portuaire de l'année dans les terres australes françaises permettant ainsi d'assurer l'indispensable ravitaillement des districts, ainsi que la relève d'une partie des personnels. Nous publions ici le communiqué des TAAF.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie arrive

Matante Rosina ne va pas s'éloigner de son parapluie ce lundi 9 novembre 2020. Elle a vu qu'il y aura de grosses averses dans l'ouest, l'est et le sud. Seul le littoral nord devrait profiter de quelques éclaircies. C'est vrai chez-vous ?