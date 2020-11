Les scientifiques australiens de la fondation Schmidt Ocean Institute ont découvert un nouveau récif d'une hauteur de 500 mètres, au niveau de la Grande Barrière de Corail. C'est une excellente nouvelle pour cet écosystème particulièrement menacé par le réchauffement climatique notamment. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cela n’était pas arrivé depuis 120 ans. Des chercheurs australiens ont découvert un nouveau récif au niveau de la Grande Barrière de corail, dans l’océan Pacifique. Selon le Schmidt Ocean Institute auquel on doit cette découverte, ce récif corallien mesure 1,5 kilomètres de largeur et plus de 500 mètres de haut : c’est plus que la Tour Eiffel !

Dans un communiqué publié sur leur site, les scientifiques expliquent que ce récif est "détaché de la Grande Barrière" ce qui signifie qu’il s’est développé seul. Il n’en existe que sept comme ce dernier dans la zone, tous ayant été découverts dans les années 1800. D’après la fondation, ce récif serait né il y a environ 20 millions d’années.

Cette découverte a pu être réalisée grâce à un petit robot sous-marin, le Subastian. Selon Wendy Schmidt, co-fondatrice du Schmidt Ocean Institute, "notre connaissance des milieux marins a longtemps été limitée : grâce aux nouvelles technologies qui fonctionnent comme nos yeux, nos oreilles et nos mains dans les profondeurs des océans, nous avons la capacité d’explorer comme jamais auparavant. De nouveaux paysages océaniques s’ouvrent à nous, révélant les écosystèmes et les diverses formes de vie qui partagent la planète avec nous".

vc / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com