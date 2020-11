Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le feu continue au Maïdo, en proie aux flammes depuis la nuit du vendredi au samedi. On compte déjà 80 hectares de végétation partis en fumée. Un incendie historique qui n'est pas sans rappeler ceux de 2010 et 2011. Tandis que le Dash, immobilisé dans un premier temps à cause d'une panne, continue son action pour limiter la propagation des flammes, les pompiers s'évertuent à contenir les flammes, depuis le sol et à l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un travail difficile alors que les points chauds sont multiples et que le feu reprend sur le flanc nord comme sur le flanc sud. Ce lundi matin, le président du Département Cyrille Melchior se rend sur place pour faire le point. Suivez notre live (Photos rb/www.ipreunion.com)

Le feu continue au Maïdo, en proie aux flammes depuis la nuit du vendredi au samedi. On compte déjà 80 hectares de végétation partis en fumée. Un incendie historique qui n'est pas sans rappeler ceux de 2010 et 2011. Tandis que le Dash, immobilisé dans un premier temps à cause d'une panne, continue son action pour limiter la propagation des flammes, les pompiers s'évertuent à contenir les flammes, depuis le sol et à l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un travail difficile alors que les points chauds sont multiples et que le feu reprend sur le flanc nord comme sur le flanc sud. Ce lundi matin, le président du Département Cyrille Melchior se rend sur place pour faire le point. Suivez notre live (Photos rb/www.ipreunion.com)