L'ARS La Réunion a enregistré l'ouverture de la clinique Les Tamarins Sud. Cet établissement, autorisé en octobre 2016, a ouvert ses portes la semaine dernière à Pierrfonds et disposera de 90 lits d'hospitalisation et de 20 places d'hôpital de jour. Nous publions ici le communiqué de l'ARS Réunion. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

La clinique développe une offre consacrée aux soins de suite et de réadaptation orientée vers la rééducation des défaillances liées au système nerveux et notamment aux accidents vasculaires cérébraux. Au terme de la montée en charge, l’établissement disposera de 90 lits d’hospitalisation complète et de 20 places d’hôpital de jour.

L’objectif global de cette nouvelle clinique est de prendre en charge des patients après une période d’hospitalisation en court séjour et de maximiser le retour de l’autonomie sous toutes ces formes.

Cet établissement permet un parcours du patient victime d’accident vasculaire cérébral répondant à une logique de proximité.

Outre cette spécialisation pour les patients connaissant une altération du système nerveux, la Clinique Les Tamarins propose une prise en charge des patients ayant des troubles locomoteurs. Sur cette thématique, les potentialités de rééducation seront optimisées grâce à un matériel de pointe et des personnels médicaux et soignants adaptés.

Le parcours des patients ayant besoin d’une rééducation suite à une altération des membres locomoteurs sera notablement amélioré au travers d’un partenariat souhaité entre le CHU et ce nouvel établissement.

Ces deux activités seront déployés tant sous la forme de l’hospitalisation complète que sous la forme d’un hôpital de jour.

La clinique Les Tamarins a, d’ores et déjà, signé avec l’ARS de La Réunion son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permettant de préciser le positionnement de ce nouvel établissement dans l’offre de soins.