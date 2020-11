BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 10 novembre 2020 :



Incendie au Maïdo : la situation pourrait empirer si les conditions météorologiques sont défavorables

Pour le quatrième jour consécutif ce mardi 10 novembre 2020, les flammes consument le Maïdo. Ce lundi en fin de journée, un peu plus de 200 hectares étaient déjà partis en fumée. Les pompiers redoublent d'efforts pour maîtriser l'incendie, considéré comme "stable" par le préfet ce lundi. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mers, arrive ce mardi matin à La Réunion. Il est accompagné de 80 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs en renfort des équipes du SDIS 974. 25 tonnes de matériel sont acheminés. Ce mardi est décisif pour la maîtrise du feu qui pourrait empirer si les conditions météo sont défavorables. Suivez notre direct

Du parapente pour donner des ailes au handicap

Plusieurs pilotes handicapés sillonnent les airs de Saint-Leu depuis quelques jours grâce au club-école de parapente Liberté Condition'ailes, qui les forme au vol en autonomie. Assis dans leurs fauteuils, les participants découvrent les merveilles de l'île depuis le ciel réunionnais.

Un Sakifo éparpillé façon puzzle à l'ère de la Covid

Sakifo martyrisé mais Sakifo autorisé, l'édition 2020 du festival commence demain, mardi 10 novembre 2020 pour se terminer le 15 novembre, malgré des conditions sanitaires très particulières. Après une édition annoncée entièrement assise pour finalement être annulée puis autorisée, le Sakifo se retrouve éparpillé aux coins de l'île, envers et contre la Covid.

La commune de Saint-Leu actualise son registre des personnes vulnérables

Le CCAS et la ville de Saint-Leu actualisent le registre nominatif des personnes vulnérables résidant sur la commune. Ce registre permet l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d'un plan d'alerte et d'urgence (ex : covid, cyclone...).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil sur le littoral et les sommets

Le ciel sera peu nuageux dans la matinée puisque la tasse de Matante Rosina est toute claire, sans buée. Aïe mais ça se corse ensuite avec une couche nuageuse qui va s'étendre dans l'intérieur. Le littoral reste à l'abri comme les sommets. Il fera bon et chaud avec 30 degrés maximum sur la côté, 24 à Cilaos, 20 au Pas de Bellecombe-Jacob.