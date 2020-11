Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 10 novembre 2020, à 13h19 (heure de La Réunion), un séisme de magnitude 5,3 a été enregistré à Mayotte. L'épicentre a été localisé à 22 km à l'est de Dzaoudzi et à 44 km de profondeur. Le séisme a été relevé par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

