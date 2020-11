Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"La stabilité des bâtiments et la sécurité pour les locataires" affirme l'expertise réalisée par le tribunal administratif concernant l'immeuble Flacourt, à Sainte-Marie. Le rapport, publié ce mardi 10 novembre par la SIDR, propriétaire de l'immeuble, souligne que "les différents travaux déjà réalisés et mesures conservatoires prises par la SIDR, depuis 2018, assurent en l'état la stabilité des bâtiments et que la situation ne représente aucun danger pour les occupants". Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, avait mandaté le tribunal administratif le 20 octobre dernier. Erick Fontaine, administrateur de la confédération nationale du logement, avait surnommé l'habitant d'"immeuble de la honte", en raison de l'insalubrité des lieux. Nous publions le communiqué complet de la SIDR ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La stabilité des bâtiments et la sécurité pour les locataires" affirme l'expertise réalisée par le tribunal administratif concernant l'immeuble Flacourt, à Sainte-Marie. Le rapport, publié ce mardi 10 novembre par la SIDR, propriétaire de l'immeuble, souligne que "les différents travaux déjà réalisés et mesures conservatoires prises par la SIDR, depuis 2018, assurent en l'état la stabilité des bâtiments et que la situation ne représente aucun danger pour les occupants". Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, avait mandaté le tribunal administratif le 20 octobre dernier. Erick Fontaine, administrateur de la confédération nationale du logement, avait surnommé l'habitant d'"immeuble de la honte", en raison de l'insalubrité des lieux. Nous publions le communiqué complet de la SIDR ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)