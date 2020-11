L'Agence Régionale de Santé (ARS) a recensé cinq cas de dengue entre le 2 et le 8 novembre dernier. L'été approchant, elle incite par ailleurs les Réunionnais à faire preuve de vigilance lors des prochaines semaines, lors desquelles les chaleurs en hausse seront favorables au développent des moustiques. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Ci-dessous le communiqué de l'Agence Régionale de Santé :

"DENGUE A LA REUNION : VIGILANCE A L’APPROCHE DE L’ETE AUSTRAL

Du 2 au 8 novembre, 5 cas ont été signalés à l’ARS. Bien que le nombre de cas se stabilise depuis quelques semaines entre 5 et 10 cas hebdomadaires, le virus continue de circuler dans l’île. Avec le retour prochain de l’été et des conditions météorologiques favorables au développement des moustiques, une nouvelle vague épidémique reste à craindre dans les prochains mois, dans un contexte d’épidémie de covid-19.

La préfecture et l’ARS recommandent la plus grande vigilance à la population et rappellent l’importance de la mise en œuvre des mesures de prévention pour se protéger et protéger ses proches de la dengue.

Situation de la dengue à La Réunion au 10 novembre 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France)

Du 2 au 8 novembre, les cas ont été signalés dans les communes suivantes :

· Le Port

· Les Avirons

· Saint-Paul

· Sainte-Marie

· Saint-Benoit

Aucun regroupement de cas n’a été identifié sur le territoire.

Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.

Jeu concours : Représentez un moustique pour la campagne Eté !

En association avec le monde culturel, l’ARS La Réunion a lancé le 5 novembre un jeu concours artistique visant la production d’un support visuel (dessin, sculptures, tableaux, photos…) sur un thème: " La dengue et son moustique vecteur de la maladie (le moustique tigre) ".

Le concours est ouvert à 2 catégories de personnes :

· catégorie professionnelle : les artistes, …

· catégorie amateurs qui intègre tous les publics : particuliers, scolaires, associations, entreprises privées…

Les créations seront sélectionnées sur la base des critères suivants : pertinence du message en fonction du thème choisi, originalité de la création, et valeur artistique. Des récompenses distinctes allant de 100 à 5 000 euros sont prévues pour chacune des catégories. En plus de ces récompenses, les œuvres lauréates seront retenues pour la campagne de communication Eté 2020/2021 par le biais d’affichages et de diffusions sur les réseaux sociaux et médias. Le concours se termine le 25 novembre à minuit.

Les règlements et les conditions de participation au jeu concours sont disponibles :

· sur le site de l’ARS www.lareunion.ars.sante.fr/reglement-jeu-concours-creatif-deviens-acteur-de-la-lutte-contre-la-dengue

· ou sur demande par mail : ars-reunion-kassmoustik@ars.sante.fr

Recommandations pour lutter contre la dengue :

· Se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs)

· Eliminer les gîtes larvaires : vider tout ce qui peut contenir de l’eau tout autour de son domicile

· Consulter un médecin en cas de symptômes : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements, fatigue...

Ces mesures de protection s’appliquent également aux personnes ayant déjà contracté la dengue précédemment."